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السعودية تعلن تدمير 7 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

جماعة الحوثي تستهدف خميس مشيط وغيرها من المدن السعودية على الحدود منذ أكثر من 6 أعوام (الجزيرة)
جماعة الحوثي تستهدف خميس مشيط وغيرها من المدن السعودية على الحدود منذ أكثر من 6 أعوام (الجزيرة)
19/6/2021

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إنه اعترض ودمر 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف -في بيان- إن "عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية"، موضحا أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيي سريع قد أعلن -في تغريدة على تويتر- تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على "قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط جنوبي السعودية، وأضاف أن "العملية تمت بطائرة مسيرة من طراز (قاصف 2k) وكانت الإصابة دقيقة".

وتستهدف جماعة الحوثي خميس مشيط وغيرها من المدن السعودية على الحدود بشكل متكرر في الحرب الدائرة منذ أكثر من 6 أعوام.

وفي الأثناء، قالت مصادر محلية يمنية إن دوي انفجارين عنيفين سُمع وسط مدينة مأرب صباح اليوم السبت، جراء سقوط صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على المدينة، ولم ترد معلومات عن مكان سقوط الصاروخين أو ما إذا كانا أديا لسقوط ضحايا.

يأتي هذا في وقت تجددت فيه المعارك العنيفة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، مع شن الحوثيين هجمات على مواقع للجيش اليمني.

المبعوث الأميركي

سياسيا، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ سيعود إلى الولايات المتحدة قادما من السعودية.

وأشارت الخارجية -في بيان- إلى أن الدبلوماسي الأميركي التقى في السعودية مسؤولين يمنيين وسعوديين، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما تحدث مع المسؤولين العمانيين الذين زاروا صنعاء.

وقالت إن ليندركينغ أكد على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن في أقرب وقت ممكن، وسلط الضوء على أهمية إحراز تقدم سريع في تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن ليندركينغ أكد على الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في اليمن، كما شدد على أهمية تدفق السلع -وخاصة الوقود- عبر ميناء الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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