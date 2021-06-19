إسرائيل تعلق على فوز رئيسي وتصفه بأنه الزعيم الإيراني الأكثر تطرفا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران يوجب تجنب الاتفاق النووي مع طهران، في حين وصفته وزارة الخارجية بأنه الزعيم "الأكثر تطرفا" في تاريخ إيران.

فقد قال بينيت إن انتخاب رئيسي نداءٌ للعالم بوجوب الاستيقاظ وتجنب الاتفاق النووي. وأضاف، في كلمة له بأول جلسة للحكومة الإسرائيلية، أن موقف بلاده لن يتغير وأنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وكانت علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، على انتخاب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، ووصفته بأنه الزعيم "الأكثر تطرفا" في تاريخ إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، على تويتر، إن "رئيس إيران الجديد المعروف باسم جزار طهران متطرف مسؤول عن قتل آلاف الإيرانيين، وهو ملتزم بالطموحات النووية للنظام وبحملته للإرهاب العالمي".

كذلك كتب المتحدث باسم الوزارة، ليئور حياة، عبر تويتر، أن رئيسي هو "الرئيس الإيراني الأكثر تطرفا حتى الآن"، مضيفا أنه ملتزم بالتقدم السريع في البرنامج النووي العسكري الإيراني.

وفاز رئيسي برئاسة الجمهورية الإيرانية إثر حصوله على أكثر من 60% من أصوات الناخبين الإيرانيين، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ومن المقرر أن يسلم الرئيس الحالي حسن روحاني منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوما.

ويأتي انتخاب رئيسي في حين تشارك بلاده، منذ أسابيع عدة، في اجتماعات بفيينا برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة، تستهدف عودة واشنطن للاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات عن طهران بشرط تراجعها عن الإجراءات التي اتخذتها بخفض التزاماتها النووية.

ولكن إسرائيل ترفض بشدة العودة الأميركية للاتفاق النووي، وتقول إنها لن تكون ملزمة باتفاق يُمكّن إيران من تطوير أسلحة نووية.

وتعتقد إسرائيل أن إيران كانت تخرق بنود الاتفاق وتعمل على امتلاك سلاح نووي، في حين تنفي طهران أن تكون لديها طموحات بهذا الشأن، وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.