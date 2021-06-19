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أعلنته منطقة عسكرية.. قوات حفتر تسيطر على منفذ حدودي بين ليبيا والجزائر

قيادة اللواء 128 معزز التابع لقوات حفتر نشرت صورا لتمركز قواته في المنفذ الحدودي (الجزيرة)
قيادة اللواء 128 معزز التابع لقوات حفتر نشرت صورا لتمركز قواته في المنفذ الحدودي (الجزيرة)
19/6/2021

سيطرت قوة مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على المنفذ الحدودي "إِيْسَيِّن" بين ليبيا والجزائر، وأعلنته منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وقالت مصادر للجزيرة في ليبيا إن قيادة اللواء 128 معزز التابع لقوات حفتر نشرت صورا لتمركز قواته في المنفذ، وقالت إنها تعزيزات وصلت إلى منطقة الحدود الجزائرية مع ليبيا.

وتظهر الصور تمركز عربات مدرعة وأخرى ذات دفع رباعي وعشرات السيارات المدججة بالأسلحة الرشاشة المضادة للطيران في المعبر وفي المنطقة المحيطة به.

وذكرت قوات حفتر أن تمركزها يأتي ضمن ما وصفتها بعمليات الجيش في الامتداد الإستراتجي للجنوب الغربي من ليبيا.

وكانت قوات حفتر أعلنت، أمس الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، لملاحقة من وصفتهم "الإرهابيين التكفيريين"، وذكر بيان صادر عنها أن وحدات من كتائب المشاة توجهت للمنطقة لدعم "غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي".

وتهدف العملية -وفق البيان- "لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد الأمن والاستقرار"، وتأتي هذه التوجيهات بعد استهداف موقع لقوات حفتر بسيارة مفخخة.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، قُتل ضابطان ليبيان وأصيب ثالث، جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في مدينة سبها (جنوبي البلاد)، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية العملية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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