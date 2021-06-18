ثبت عدم صلاحيتها.. السلطة الفلسطينية تلغي صفقة لقاحات كورونا مع إسرائيل

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة إلغاء صفقة مع إسرائيل لاستلام نحو مليون جرعة من لقاح فايزر الأميركي، المضاد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة، "تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أنه بناء عليه أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لوزيرة الصحة مي الكيلة بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية سوف تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة.

وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال أبريل/نيسان الماضي على شراء 4.5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وسبوتنيك الروسي بقيمة 27.5 مليون دولار، تصل على دفعات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت مي الكيلة أن وزارتها ستبدأ باستلام نحو مليون جرعة من لقاح فايزر على دفعات تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن بلدها تلقى عرضا من الشركة الأميركية المصنعة للقاح من أجل الحصول على نحو مليون جرعة من الجانب الإسرائيلي، مقابل أن تمنح الشركة إسرائيل نفس كمية الجرعات نهاية العام الجاري.

صفقة تبادل

في المقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تحوّل بموجبها نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، للسلطة الفلسطينية.

وكان من المفترض أن تتلقى إسرائيل في إطار هذه الصفة الشحنة القادمة من جرعات اللقاح، التي خصصتها شركة "فايزر" (Pfizer) للسلطة الفلسطينية.

وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إنه بناء على توصيات الجهات المختصة، وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح، اتفق اليوم الجمعة على أن تحوّل تل أبيب كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد كورونا من صنع شركة فايزر وسينتهي سريان مفعولها قريبا إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف البيان أنه مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل الكمية ذاتها من الشركة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضح أنه تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزونا كافيا من اللقاحات الذي يلبي حاليا كل الاحتياجات.

وأطلقت إسرائيل حملة تطعيم واسعة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد اتفاق مع مجموعة الأدوية العملاقة فايزر، وتلقى حتى الآن أكثر من 5 ملايين إسرائيلي جرعتين من اللقاح.

وتعرضت إسرائيل، التي كانت تتصدر دول العالم من حيث الطرح السريع للقاحات، إلى انتقادات لعدم بذل المزيد من الجهود لضمان حصول الفلسطينيين على اللقاح.

وفي الجانب الفلسطيني تلقى نحو 260 ألفا جرعتين من اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.