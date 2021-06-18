تونس.. اتحاد الشغل يدعو للإسراع بتجاوز الأزمة السياسية أو الذهاب لانتخابات مبكرة

جاءت دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أيام من دعوة الرئيس قيس سعيد إلى حوار وطني، يقود للاتفاق على نظام سياسي جديد، وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال".

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإسراع في تجاوز الأزمة السياسية والدستورية القائمة في تونس بأقرب الآجال، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك في ظل تفاقم أزمة الصلاحيات بين مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

وأدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد في بيان صدر عن اجتماع لها أمس ما وصفته بالسياسة القمعية للحكومة ضد التحركات الاجتماعية، ورفضت خصخصة المؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبرى، كما دعت الهيئة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد في مكافحة كورونا.

وجاء بيان الاتحاد، وهو أكبر هيئة نقابية في تونس، بعدما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء الماضي إلى حوار وطني، يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد، وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

ويرى الكثير من السياسيين في تونس أن الدستور يتضمن الكثير من النقاط الجدلية، والتي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدودها بين الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان، وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.

أزمة مؤسسات

وتعيش تونس أزمة محتدمة بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة من جهة ثانية بسبب نزاعات دستورية متواترة تتعلق بحدود صلاحيات المؤسسات الثلاث، وهو ما أدى لتعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة، وذلك في ظل وضع اجتماعي واقتصادي خانق.

وتعمقت الأزمة مع تعطل تعديل حكومي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إذ رفض الرئيس سعيد أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء المقترحين من رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعوى وجود شبهات فساد بشأنهم، كما رفض الرئيس إمضاء قانون معدل للمحكمة الدستورية الذي تأجل وضعها منذ 2015.

وقال الرئيس سعيد، الذي لا ينتمي لأي حزب، أول أمس إنه يريد حوارا مختلفا، واتهم الحوار الوطني السابق بأنه لم يكن وطنيا، في إشارة إلى الحوار الذي قاده رباعي المنظمات الوطنية، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل في 2013، وجنب البلاد آنذاك الانزلاق إلى أزمة سياسية متفاقمة، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.

وأدان الاتحاد تصريح الرئيس سعيد بشأن الحوار الوطني، وقال إن "ما عبر عنه هو تشكيك متواصل في المؤسسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وتراجع منه عن التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة".

تجدر الإشارة إلى أن تونس تمر منذ سنوات بأزمة سياسية بسبب الخلافات بين المؤسسات الدستورية الأساسية، فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.