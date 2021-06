أفغانستان.. عشرات القتلى من طالبان بغارة للجيش وخطط أممية تحسبا لتصاعد العنف

أعلنت القوات الأفغانية اليوم مقتل 35 من حركة طالبان في غارة للجيش في ولاية ننغرهار شرقي البلاد، في حين قال مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين فيليبو غراندي إن المنظمة الدولية تضع خططا لمواجهة احتمال ارتفاع أعمال العنف بأفغانستان عندما تنسحب القوات الأميركية.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن حاكم ولاية ننغرهار ضياء الحق أمرخيل أن 35 من مسلحي طالبان -وبينهم اثنان من قادة الحركة- قتلوا إثر غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية، ونشرت وزارة الدفاع الأفغانية مقطع فيديو للغارة على صفحتها في تويتر، وأوضحت أن الغارة، التي نفذت في منطقة بشير أغام، دمرت مخبأ لمسلحين وكمية من الأسلحة. ولم تعلق حركة طالبان على ما أوردته الوزارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان عقب سيطرة الحركة على العشرات من المناطق في شمالي وغربي البلاد في الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد استعادت القوات الحكومية 4 مناطق في الأيام القليلة الماضية، وجاء تصاعد المعارك مع بدء انسحاب القوات الأميركية وباقي القوات الأجنبية من أفغانستان في مطلع مايو/أيار الماضي.

35 #Taliban terrorists including 2 of their commanders were killed and 6 others were wounded in airstrikes conducted by #AAF in Pachir Agam district of #Nangarhar province, today.

Also, 1 enemy hideout & some amount of their weapons & amos were destroyed. pic.twitter.com/Wqh1w1T6nv

