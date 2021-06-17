الادعاء الفرنسي يطالب بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 6 أشهر

طلب ممثلو الادعاء الفرنسي اليوم الخميس إنزال عقوبة السجن لمدة عام واحد، 6 أشهر منها نافذة، بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يحاكم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية للعام 2012.

وشدد الادعاء في لائحة الاتهام على "الإهمال التام" لساركوزي بإدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به قانونا وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) مع المطالبة بفرض غرامة على الرئيس السابق قدرها 3750 يورو (4500 دولار).

ويخضع ساركوزي -الذي تغيب عن جلسة اليوم- للمحاكمة منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهو يصر على نفي الاتهامات المنسوبة إليه.

وقد طالب الادعاء بتنفيذ أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و4 سنوات، مع وقف التنفيذ، ضد المدانين الـ 13 الذين يحاكمون مع ساركوزي في ملف تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها أمام منافسه الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

اعتراف بالتلاعب

طالب ممثلو الادعاء بسجن جيروم لافريلو نائب مدير حملة ساركوزي، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب في قيمة الإنفاق الانتخابي، لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

كما طالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن 18 شهرا مع وقت التنفيذ على 3 مسؤولين سابقين في "بيغماليون" الشركة المسؤولة عن الاجتماعات الانتخابية لساركوزي، بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.

وأصبح ساركوزي في مارس/آذار الماضي أول رئيس فرنسي منذ عام 1958 يُحكم عليه بالسجن النافذ، إذ حُكم عليه بالسجن 3 سنوات، تم وقف تنفيذ اثنتين منها، بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ، وقد قدم استئنافا على الحكم.