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وزير الخارجية الإماراتي يهاتف نظيره الإسرائيلي الجديد ويؤكد على التعاون بين الحكومتين

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (الجزيرة)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (الجزيرة)
14/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202102:02 AM (مكة المكرمة)

قالت الخارجية الإماراتية في تغريدة على حسابها في تويتر إن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد بحث مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد أوجه التعاون بين البلدين، كما هنأه على توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح.

وقال موقع العين الإخبارية الإماراتي إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد رد في تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية الإماراتي للبناء على العلاقات بين البلدين.

وأضاف لبيد في تغريدته -حسب الموقع الإماراتي- "كان من دواعي سروري أن أتحدث هذا المساء مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأتطلع إلى العمل مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح لشعوبنا والشرق الأوسط بأسره".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى العمل مع الإمارات لدفع عملية السلام في المنطقة، وشكرها في تغريدة على تويتر على تهانيها الحارة لحكومته.

وأضاف بينيت أنه ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية الإماراتية في جميع المجالات.

وكانت الخارجية الإماراتية قد هنأت في تغريدة على تويتر رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وقالت إن الإمارات تتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

المصدر : وكالات

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