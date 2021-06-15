النواب الأميركي يحقق في استيلاء إدارة ترامب على سجلات هواتف والبريد الإلكتروني لمشرعين وصحفيين

أعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي فتح تحقيق بشأن استهداف الإدارة الأميركية السابقة مشرعين وصحفيين، وحصول وزارة العدل خلال عامي 2017 و 2018 على سجلات هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر في بيان إن التقارير تشير إلى أن وزارة العدل في عهد إدارة ترامب استخدمت التحقيقات الجنائية ذريعة للتجسس على المنافسين السياسيين.

واعتبر نادلر أن هذه التقارير تثير مخاوف دستورية خطيرة، ويمكن أن تكون مجرد لمحة أولى عن جهد منسق من قبل الإدارة السابقة لاستهداف المعارضة السياسية لترامب.

وشدد نادلر على ضرورة معرفة المدى الكامل لهذا الانتهاك للسلطة، ومحاسبة المسؤولين عنه في حال ثبوت صحة التقارير.

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في وزارة العدل الأميركية اعتزام رئيس قسم الأمن القومي في الوزارة جون ديمرز ترك منصبه بعد التقارير عن لجوء الوزارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى جمع بيانات مشرعين ديمقراطيين وصحفيين من شركة آبل.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة أسوشيتد برس إن ديمرز سيترك منصبه بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وكشف موقع "سي إن إن" (CNN) أن مرشح إدارة بايدن للمنصب ويدعى مات أولسون ينتظر موافقة مجلس الشيوخ.

وكان ديمرز تولى رئاسة قسم الأمن القومي بوزارة العدل في عهد ترامب في فبراير/شباط 2018، ولعب دورا في تحقيقات وزارة العدل في تسريبات رافقت البحث في التدخل الروسي بالانتخابات والاتصالات بين حملة ترامب ومسؤولين أجانب.