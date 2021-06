الصومال.. حركة الشباب تتبنى هجوما على قاعدة عسكرية أودى بحياة 15 مجندا

أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم، الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية (مقديشو)، وأدى إلى مقتل 15 مجندا على الأقل وجرح العشرات.

وقال بيان صادر عن حركة الشباب إن أحد مقاتليها نفذ عملية في القاعدة، في وقت كانت مجموعة ممن سمتهم بالمليشيات تتجمع في المكان، مضيفة أنها قتلت أكثر من 40 شخصا، وأصابت أكثر من 50.

وذكرت وكالة "رويترز" (Reuters) أن عشرات الأشخاص تجمعوا خارج مستشفى حكومي في مقديشو بحثا عن أقاربهم المفقودين في الهجوم، ونقلت الوكالة عن المجند أحمد علي، الذي أصيب بشظية في رأسه، وهو يرقد في المستشفى، قوله "كان المكان مكتظا بالمجندين الجدد والجنود عندما وقع الانفجار".

BREAKING: A suicide explosion followed by heavy gunfire targeting a military training camp in #Somalia's capital #Mogadishu.

More details to follow. pic.twitter.com/fJAh5uovnI

— Horn First News (@HornFirstN) June 15, 2021