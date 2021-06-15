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الصومال.. حركة الشباب تتبنى هجوما على قاعدة عسكرية أودى بحياة 15 مجندا

صوماليون يساعدون أحد الجرحى من ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة الشباب داخل قاعدة للتدريب العسكري (رويترز)
صوماليون يساعدون أحد الجرحى من ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة الشباب داخل قاعدة للتدريب العسكري (رويترز)
15/6/2021

أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم، الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية (مقديشو)، وأدى إلى مقتل 15 مجندا على الأقل وجرح العشرات.

وقال بيان صادر عن حركة الشباب إن أحد مقاتليها نفذ عملية في القاعدة، في وقت كانت مجموعة ممن سمتهم بالمليشيات تتجمع في المكان، مضيفة أنها قتلت أكثر من 40 شخصا، وأصابت أكثر من 50.

وذكرت وكالة "رويترز" (Reuters) أن عشرات الأشخاص تجمعوا خارج مستشفى حكومي في مقديشو بحثا عن أقاربهم المفقودين في الهجوم، ونقلت الوكالة عن المجند أحمد علي، الذي أصيب بشظية في رأسه، وهو يرقد في المستشفى، قوله "كان المكان مكتظا بالمجندين الجدد والجنود عندما وقع الانفجار".

وكان قائد القوات الصومالية، الجنرال أُدُووَا يوسف راغي، صرح في وقت سابق أن انتحاريا لبس حزاما ناسفا فجر نفسه وسط مجموعة من مجندين جدد، بينما كان يجري تفتيشهم في البوابة الرئيسة لقاعدة مخصصة للتدريب، وذكر أن 10 منهم قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين.

ووقع الهجوم في قاعدة "دَاغَا بَدَنِي" بالقرب من القاعدة التركية لتدريب القوات الصومالية (جنوب مقديشو).

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات، وهي تسعى للإطاحة بالحكومة القائمة في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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