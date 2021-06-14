مخاوف من تهديد إشعاعي وشيك.. أنباء عن تسرب بمحطة نووية جنوب الصين

شركة "فراماتوم" الفرنسية التي شاركت في بناء المنشأة أطلقت تحذيرا تحدثت فيه عن تهديد إشعاعي وشيك.

ذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن الأجهزة المختصة في إدارة الرئيس جو بايدن تقيّم أنباء عن حدوث تسرب نووي من منشأة للطاقة جنوب الصين تضم مفاعلين نووين.

يأتي ذلك بعد تحذير أطلقته شركة "فراماتوم" الفرنسية التي شاركت في بناء المنشأة، تحدثت فيه عن تهديد إشعاعي وشيك.

واتهمت الشركة الفرنسية بكين برفع الحد المسموح به من الإشعاع خارج محطة "تايشان" للطاقة النووية في مقاطعة "غواندونغ" لتجنب إغلاقها.

وقالت "سي إن إن"، في مقال نشر اليوم، إنها اطلعت على مضمون خطاب حمل هذه الاتهامات أرسلته الشركة الفرنسية إلى وزارة الطاقة الأميركية.

ونقلت عن مصادر أميركية أن إدارة بايدن والشركة الفرنسية تعتقدان أن المنشأة الصينية النووية لم تصل إلى مستوى الأزمة بعد.

من جهتها أعلنت الشركة الفرنسية أنها تراقب "مشكلة أداء" في محطة تايشان الصينية، مضيفة أنها شاركت في إنشائها ضمن نطاق التشغيل والأمان المسموح بهما.