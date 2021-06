مظاهرات تطالب بمحاكمة نتنياهو وسجنه.. حكومة بينيت تعقد جلسة احتفالية وترحيب دولي واسع بتشكيلها

عقدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت جلسة احتفالية في مقر البرلمان (كنيست) بعد نيلها الثقة البرلمانية، في حين خرج الآلاف في تل أبيب والقدس المحتلة احتفالا بالإطاحة ببنيامين نتنياهو. في الأثناء، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة في أغلبها بتشكيل هذه الحكومة.

وأعلن بينيت -الذي سيتناوب على رئاسة الحكومة مع زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد- أن حكومته ستعمل على رأب الصدع الداخلي في إسرائيل، وأن أمامها الكثير لتفعله.

في الأثناء، تظاهر عشرات الإسرائيليين المعارضين لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أمام مبنى الكنيست، بالتزامن مع الجلسة الخاصة المنعقدة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات داعمة للحكومة الجديدة، كما رددوا هتافات ضد نتنياهو، وطالبوا بمحاكمته وسجنه في قضايا الفساد المتهم بها.

وفي ميدان رابين في تل أبيب، تجمّع آلاف من معارضي نتنياهو احتفالا بانتهاء حكمه، وانطلقوا في مسيرة رافعين العلم الإسرائيلي ولافتات كتب عليها "وداعًا بيبي".

جاء ذلك بعد أن أدى بينيت اليمين القانونية رئيسا للحكومة الجديدة التي اجتازت تصويتا بمنح الثقة في الكنيست بفارق صوت واحد، حيث منحها 60 نائبا ثقتهم، وعارضها 59، وامتنع عضو عن التصويت.

وكان بينيت قال إن الحكومة الجديدة ستبدأ عملها بمواجهة المشروع النووي الإيراني، الذي قال إنه التهديد الأكبر لإسرائيل، كما تعهد بتعزيز الاستيطان في كل المناطق، لا سيما في الأراضي المصنفة "ج".

في المقابل، وعد نتنياهو -في كلمته أمام البرلمان قبل التصويت على الائتلاف الجديد- بالعودة إلى قيادة البلاد "قريبا"، معتبرًا أن "إيران تحتفل اليوم" بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأضاف أن بينيت وأصدقاءه يمثّلون "يمينا مزيفا"، وأن الناس يعون ذلك جيدا.

Tel Aviv is celebrating the end of the Netanyahu era pic.twitter.com/18WuN2vAvN

وفي أول رد فعل دولي، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتفق في اتصال مع بينيت على تشاورهما وتشاور فريقيهما عن كثب بشأن جميع الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أوضح أن إدارته تعتزم العمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية في إطار الجهود المبذولة لدفع السلام وتحقيق الأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح أن بايدن أشار في الاتصال مع بينيت إلى عقود من دعمه الثابت للعلاقات بين البلدين، والتزامه الراسخ بأمن إسرائيل.

من جهته، هنّأ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي يائير لبيد على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وتعيينه رئيسا مناوبا للوزراء ووزيرا للخارجية.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن بلينكن ولبيد ناقشا في اتصال هاتفي التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وأهمية الحفاظ على وقف الأعمال العدائية.

كما ناقش الوزيران فرص توسيع تطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتهديد الذي تشكله إيران، والأولويات الإقليمية الأخرى. وذكر البيان أن بلينكن أبلغ لبيد أنه يتطلع إلى الترحيب به في واشنطن قريبا.

بدوره، هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس بينيت، مؤكدا "التطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل ازدهار مشترك ونحو سلام واستقرار إقليمي دائم".

كما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رغبتها في العمل "بشكل وثيق" مع بينيت.

وبعث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضا تهانيه إلى بينيت، قائلا إنه "يتطلّع" إلى العمل معه ومع نائب رئيس الوزراء يائير لبيد.

من جانيه، أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن "سروره لمواصلة التعاون في مجالات الأمن والتجارة وتغيّر المناخ والعمل معًا لضمان السلام في المنطقة".

Bennett is unable to complete even one sentence. Lots of disturbance from Likud ministers and MKs and from ultra orthodox parties. Some MKs (religious Zionism) were banned and ousted pic.twitter.com/zdFsRRcWJ4

— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) June 13, 2021