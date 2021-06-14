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عقب محادثات مع نظيره التركي.. بايدن: أجريت محادثات إيجابية ومثمرة مع أردوغان

الاجتماع بين الرئيسين التركي والأميركي هو الأول منذ تولي بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
الاجتماع بين الرئيسين التركي والأميركي هو الأول منذ تولي بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
14/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202101:21 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين إنه أجرى محادثات "إيجابية ومثمرة" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة كيفية المضي قدما في عدد من القضايا.

وفي حديثه بعد المشاركة في قمة حلف الأطلسي في بروكسل، قال بايدن إن فريقه وفريق الرئيس التركي سيعملان الآن على تحديد تفاصيل ما اتفقا عليه. وأضاف "أنا واثق من أننا سنحرز تقدما حقيقيا" في العلاقات.

من جانبه قال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إنه لا توجد مشكلة بين الولايات المتحدة وتركيا لا يمكن حلها، واصفا الاجتماع بالصريح والمثمر. وأضاف أنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأميركي في عدد من القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وقال الرئيس التركي إنه شدد خلال اللقاءات الثنائية والعامة على ضرورة وقف الدعم المقدم لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وصرح أردوغان عقب أول اجتماع له مع بايدن، منذ توليه السلطة في بداية العام، بأنهما بحثا مسألة شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (S-400)، وكذلك برنامج الطائرات الحربية الأميركية "إف-35" (F-35)، وكلا الأمرين سببا توترا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات القليلة الماضية.

وعقب اللقاء بين الرئيسين، بدأ اجتماع بين وفدي البلدين استغرق 40 دقيقة، وجرى داخل مقر حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ورغم أن تركيا وأميركا حليفتان داخل الناتو، فإن خلافاتهما بخصوص ملفات سوريا وحقوق الإنسان في تركيا، وملف الأرمن في عهد الدولة العثمانية، والتوتر في شرق البحر المتوسط، برزت في الفترة الأخيرة، وأدت إلى توترات بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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