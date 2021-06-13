البث الحي
أخبار|مملكة متحدة

واشنطن بوست: قمة الدول الغنية تستضيفها كورنوال أفقر مناطق بريطانيا

نشطاء يحملون لافتات تطالب بالعدالة العرقية وإنقاذ البيئة خلال مظاهرة في جزيرة سانت آيفز بقمة مجموعة السبع في كورنوال (رويترز)
نشطاء يحملون لافتات تطالب بالعدالة العرقية وإنقاذ البيئة خلال مظاهرة في جزيرة سانت آيفز بقمة مجموعة السبع في كورنوال (رويترز)
13/6/2021

تعد مقاطعة كورنوال البريطانية -التي تحتضن هذه الأيام قمة مجموعة الدول السبع ذات الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم- من أفقر المناطق في المملكة المتحدة وشمال أوروبا وفق صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية.

وتعد 15 دائرة انتخابية في مقاطعة كورنوال -شبه الجزيرة الواقعة في أقصى غرب بريطانيا ذات الشواطئ الرملية البيضاء والتي تعتبر وجهة للعائلات خلال العطل وهواة ركوب الأمواج- ضمن أكثر المناطق حرمانا في بريطانيا، وفقا للإحصاءات الرسمية البريطانية.

كما يشير تقرير صحيفة واشنطن بوست إلى أن أكثر من ثلثي الأطفال في منطقة سانت آيفز -حيث يقيم زعماء مجموعة السبع في "فندق قصر تريغينا" (Tregenna Castle Hotel) الذي بني في موقع منزل فخم سابق- يعيشون في فقر مدقع.

وقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن -الذي يشارك في القمة التي تستمر 3 أيام وتختتم اليوم الأحد- المدينةَ بأنها "رائعة" وأضاف "لا أريد العودة إلى دياري".

وعلقت صحيفة واشنطن بوست بأن جمال المنطقة -بسواحلها البرية الوعرة وأجوائها الساحرة وأضوائها الصافية الناعمة- ربما يجعل عدم ملاحظة الجانب المظلم للمنطقة أمرا سهلا على الزوار.

قادة مجموعة السبع خلال افتتاح قمتهم في مقاطعة كورنوال، شبه الجزيرة التي تقع في أقصى غرب بريطانيا (الأناضول)

تناقض وامتعاض

وذكرت الصحيفة أن العديد من سكان المنطقة يرى أن تجول قادة أغنى دول العالم في المدينة والتقاط الصور مع الملكة إليزابيث الثانية، فيما تحيط بهم مظاهر الاقتصاد المتعثر خارج "الحلقة الفولاذية" التي أقيمت لتأمين القمة؛ يعد مشهدا متنافرا.

وتقول إيلسا جونسون -وهي ممرضة متقاعدة من سكان المدينة- إن "الناس ممتعضون لأن كورنوال إحدى أفقر مناطق البلاد، ونتقاضى أجورا منخفضة للغاية هنا، وليست لدينا أي صناعات كبيرة".

وتضيف "هناك تناقض صارخ بين الفنادق الفخمة (في المدينة) وكون العديد من السكان يعيشون على المعونات ومساعدات بنوك الطعام".

ويشير تقرير واشنطن بوست إلى أن هناك بعض الأمل في أن يسهم انعقاد القمة بكورنوال في إنعاش اقتصادها الذي يقوم على السياحة. ووفقا لتقديرات الحكومة البريطانية فإن القمة ستجلب حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (حوالي 70 مليون دولار) للمنطقة.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن استثمار 65 مليون جنيه إسترليني (حوالي 92 مليون دولار) لإنشاء مشاريع محلية في 3 مدن بالمنطقة لخلق "إرث ملائم" للقمة. وتشير الصحيفة إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الدعم الاقتصادي كافيا لتغيير اقتصاد المنطقة.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

بعد تعهده بتجديد تحالفات واشنطن التقليدية.. بايدن في رحلة مدتها أسبوع مزدحم بالقارة الأوروبية وهذه تفاصيلها

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن جدول أعمال مزدحما في أولى زياراته الخارجية، التي تستغرق أسبوعا في القارة الأوروبية، حيث سيجتمع مع الحلفاء الأوروبيين، ويزور مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

10/6/2021

الأولى منذ توليه منصبه.. بايدن يبدأ من بريطانيا جولة أوروبية تستغرق 8 أيام وتشمل حضور قمة السبع ولقاء بوتين

يبدأ بايدن اليوم الأربعاء أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي، وسيستهلّها بحضور قمة مجموعة السبع في بريطانيا، ثم يعقد لقاءات عدة في بروكسل وجنيف، ويختتمها بقمة مرتقبة مع بوتين.

9/6/2021
المزيد من أخبار

مشروع إسرائيلي يستهدف جنوب نابلس.. السلطة الفلسطينية تدعو للحزم في مواجهة الاستيطان

الاحتجاجات الفلسطينية تتواصل ضد المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز-أرشيف)

قبيل أول لقاء له مع بايدن.. أردوغان يتطلع إلى نهج غير مشروط من الولايات المتحدة

أردوغان أعرب عن استياء بلاده من موقف بايدن بشأن أحداث 1915 (الأناضول)

إيكونوميست: اللبنانيون يهاجرون إلى غرب أفريقيا هربا من الأزمة

مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت (رويترز)

ناشونال إنترست: هل يلجأ سلاح الجو بكوريا الشمالية إلى أسلوب الكاميكازي؟

طائرة حربية من طراز ميغ 31 (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟

لتفويت الفرصة على المستوطنين.. حماس تدعو للنفير العام إلى الأقصى الثلاثاء تزامنا مع “مسيرة الأعلام”

فلسطينيون يحتفلون الشهر الماضي قرب مسجد قبة الصخرة بوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال (الأناضول)
logo

كيف يمكن للرياضيات أن تُحسِّن حياتك؟ خمس خوارزميات حاسوبية تساعدك في حل المشكلات