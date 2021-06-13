البث الحي
أخبار|كوريا الشمالية

ناشونال إنترست: هل يلجأ سلاح الجو بكوريا الشمالية إلى أسلوب الكاميكازي؟

طائرة حربية من طراز ميغ 31 (الجزيرة)
طائرة حربية من طراز ميغ 31 (الجزيرة)
13/6/2021

لا تعد القوات الجوية للجيش الشعبي في كوريا الشمالية المعروف اختصارا بـ"كيه بي إيه إيه إف" (KPAAF) ضمن قائمة القوات الجوية القوية على مستوى العالم.

ورغم ذلك فإن مجلة ناشونال إنترست (National Interest) الأميركية ترى أنه نظرا لولاء القوات الكورية الشمالية المتعصب للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وارتباط مصيرهم بمصير نظامه، فإن من المرجح أن تستميت في الدفاع عنه في حال نشوب حرب مع أعدائه.

وتوضح المجلة أن أغلب المقاتلات التي بحوزة سلاح الجو الكوري الشمالي عفا عليها الزمن، ولكن بالرغم من ذلك فإن استخدامها في هجمات انتحارية على غرار تلك التي قام بها طيارو الكاميكازي اليابانيون ضد سفن الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية يظل أمرا واردا.

وقالت المجلة "في حين أن طائرات من نوع "جيه-5" (J-5) و "جيه-6″ (J-6) عديمة الفائدة كطائرات مقاتلة، فإنها ستكون بمثابة صواريخ كروز رائعة محملة بالقنابل في رحلة باتجاه واحد".

وأطلق مصطلح كاميكازي الياباني في العصر الحديث على الطيارين اليابانيين الذين نفذوا عمليات انتحارية ضد قوات الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كان الطيارون اليابانيون الانتحاريون (الكاميكازي) يصطدمون بسفن الحلفاء عمدا بطائراتهم المحملة بالمتفجرات والطوربيدات وخزانات الوقود المملوءة بهدف تفجيرها.

ويعتقد أن كوريا الشمالية تمتلك حوالي 106 من المقاتلات الحربية القديمة التي ورد ذكرها آنفا، كما تمتلك أيضا حوالي 97 مقاتلة عتيقة تفوق سرعة الصوت، وفقا لتقرير ناشونال إنترست.

ورطة

وأشارت المجلة إلى التكلفة العالية لإسقاط تلك الطائرات الحربية في حال استخدامها من قبل كوريا الشمالية لضرب أهداف في تراب جارتها الجنوبية.

وقالت إنه في حال نشوب حرب بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فإن القوات الكورية الجنوبية والأميركية لن يكون بمقدورها تجنب الاشتباك مع المقاتلات الكورية الشمالية وإسقاطها، خاصة إذا كانت تستهدف منشأة مدنية أو أهدافا عسكرية حيوية، وهو ما يمثل تحديا حيث لا يمكن للمدافع التأكد من أن تلك الطائرات الكورية الشمالية المهاجمة لا تحمل نوعًا من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، وفي هذه الحال يكون حتى إسقاط الطائرات يمثل مشكلة.

وشبّه تقرير المجلة ولاء القوات الكورية الشمالية المتعصب للزعيم كيم جونغ أون بولاء الجيش الياباني للإمبراطورية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقال إن كوريا الشمالية تشبه النظام الملكي الآسيوي من نواحٍ عديدة أكثر من شبهها بالدول الشيوعية في أوروبا الشرقية.

وخلصت ناشونال إنترست إلى أن اليابانيين برهنوا خلال الحرب العالمية الثانية، على أنه لا يوجد نظام توجيه أسلحة أفضل من طياري كاميكازي، وأن المقاتلات الكورية الشمالية العتيقة وإن كانت عديمة الفائدة كطائرات حربية مقاتلة، فإنها قد تستخدم كصواريخ كروز من قبل نظام يدرك أنه على وشك التعرض للتدمير من طرف أعدائه.

المصدر : ناشونال إنترست

حول هذه القصة

من برنامج: تحقيق خاص

"مكتب 39".. تحقيق يكشف بالتفاصيل طرق احتيال كوريا الشمالية لتمويل مشروعها النووي

كشف التحقيق الاستقصائي “مكتب 39” كيف تعمل كوريا الشمالية جاهدة بكل الوسائل الممكنة لتمويل مشروعها النووي وبرنامجها لتطوير الأسلحة النووية، متحدية بذلك كل المعوقات والعراقيل التي تضعها أميركا بطريقها.

شاهد: الجبال في كوريا الجنوبية.. رياضة وأدب وأساطير

سكن الكوريون الجبال فسكنت عقولهم وتلبّست أرواحهم، وأصبحت قبلتهم ومهوى أفئدتهم لقضاء أوقات الفراغ والتخلص من ضغوط الحياة وهمومها، فصباح أيام السبت والأحد ترى الكوريين كبارا وصغارا وجهتهم قمم الجبال.

19/5/2021
المزيد من أخبار

مشروع إسرائيلي يستهدف جنوب نابلس.. السلطة الفلسطينية تدعو للحزم في مواجهة الاستيطان

الاحتجاجات الفلسطينية تتواصل ضد المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز-أرشيف)

قبيل أول لقاء له مع بايدن.. أردوغان يتطلع إلى نهج غير مشروط من الولايات المتحدة

أردوغان أعرب عن استياء بلاده من موقف بايدن بشأن أحداث 1915 (الأناضول)

إيكونوميست: اللبنانيون يهاجرون إلى غرب أفريقيا هربا من الأزمة

مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت (رويترز)

التحلية والمعالجة والترشيد.. كيف غير سد النهضة خيارات مصر المائية؟

الري التقليدي للأراضي الزراعية على رأس أولويات إعادة هيكلة استخدام المياه في مصر (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟

لتفويت الفرصة على المستوطنين.. حماس تدعو للنفير العام إلى الأقصى الثلاثاء تزامنا مع “مسيرة الأعلام”

فلسطينيون يحتفلون الشهر الماضي قرب مسجد قبة الصخرة بوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال (الأناضول)
logo

كيف يمكن للرياضيات أن تُحسِّن حياتك؟ خمس خوارزميات حاسوبية تساعدك في حل المشكلات