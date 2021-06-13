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مقابل خريطة ألغام.. أذربيجان تطلق 15 أسير حرب أرمينيا

روسيا توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان العام الماضي (رويترز)
روسيا توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان العام الماضي (رويترز)
12/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202103:52 AM (مكة المكرمة)

قالت أذربيجان السبت إنها أطلقت 15 أسير حرب أرمينيا مقابل الحصول على خريطة تبين مواقع الألغام في منطقة أغدام، التي انسحبت منها قوات أرمنية في إطار اتفاق لإنهاء حرب استمرت 6 أسابيع في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية -في بيان- أن أرمينيا قدمت لأذربيجان خريطة انتشار 97 ألف لغم مضاد للأفراد والمدرعات في مدينة أغدام، وأشارت إلى أن إعادة الأرمنيين جرت على الحدود الأذرية الجورجية.

من جهته، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالاتفاق، وقال إنه يأمل في أن يضع أساسا لمزيد من التعاون، مضيفا في بيان "نواصل الدعوة لعودة جميع المحتجزين، ونحن على استعداد لمساعدة بلدان المنطقة في جهودها لمواصلة التعاون وحل القضايا العالقة بينها".

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا، الحرب التي شهدت قيام الجيش الأذري بطرد القوات الأرمنية من مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناغورني قره باغ وما حوله.

المصدر : وكالات

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