الكنيست الإسرائيلي يواصل التصويت على "حكومة التغيير" وبينيت يتعهد بدعم الاستيطان

سيتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست هو ميكي ليفي من حزب "يوجد مستقبل"

يواصل الكنيست الإسرائيلي جلسته الخاصة للتصويت على الحكومة الجديدة، في حين قال نفتالي بينيت، زعيمُ حزب يمينا ورئيس الوزراء المحتمل، إن حكومته ستدعم الاستيطان وستحافظ على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ لكنها ستواجهها بقوة إذا هددت الإسرائيليين.

وأضاف بينيت، الذي سيرأس الحكومة بالتناوب مع زعيم حزب يوجد مستقبل، يائير لبيد، إن حكومته ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، خاصة في المنطقة المصنفة "ج".

وأكد بينيت أن حكومته ستكافح الاتفاق النووي مع إيران، ولن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، رافضا إحياء الاتفاق النووي مع طهران، كما وعد بأن يمثل "ائتلاف التغيير في إسرائيل برمتها".

من جهته، قال رئيس الوزراء المنصرف بنيامين نتنياهو إنه لولا جهود حكومته لامتلكت إيران سلاحا نوويا يهدد وجود إسرائيل، وأضاف أن التحدي الثاني بعد التحدي الإيراني هو منع إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا.

وأشار نتنياهو إلى أن أعضاء بالحكومة الجديدة يعارضون البناء بالمستوطنات ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن تحالفه سيسقط حكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون.

وقد شهد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) حالة من الفوضى خلال جلسته الخاصة للتصويت على حكومة نفتالي بينيت، حيث احتج العديد من الأعضاء وقاطعوا كلمته.

وأمر رئيس الكنيست بإخراج عدد من نواب الصهيونية الدينية خارج القاعة تباعا بسبب مقاطعتهم بينيت، الذي واصل إلقاء كلمته.

وستشهد الجلسة التي تعقدها الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي إجراء تصويت على الحكومة الجديدة، وهو ما قد ينهي سيطرة استمرت 12 عاما لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة المليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" المتشدد.

ويليه بالدور مقدم البرامج التلفزيوني الشهير السابق يائير لبيد زعيم حزب المعارضة الوسطي "يوجد مستقبل"، مدة عامين لكل منهما، حسب الاتفاق الائتلافي بينهما.

وسيكون بينيت الأول الذي سيترأس الحكومة حتى 27 أغسطس/آب 2023، ثم سيترأسها لبيد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حسب صحيفة "هآرتس".

وتتضمن الجلسة خطابات لكل من بينيت ولبيد ونتنياهو الذي سيتولى زعامة أحزاب المعارضة، كذلك سيتم خلالها التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست هو ميكي ليفي من حزب "يوجد مستقبل".

ويتشكل الائتلاف الحكومي الجديد من 8 أحزاب تمتد في توجهاتها السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك ولأول مرة فلسطينيو 48.

وأخفق نتنياهو (71 عاما) في تشكيل حكومة بعد رابع انتخابات شهدتها إسرائيل خلال عامين في 23 مارس/آذار الماضي.

وإذا فشلت حكومة لبيد وبينيت في الفوز بأغلبية في الكنيست فمن المرجح أن تتجه إسرائيل لإجراء خامس انتخابات في أقل من عامين بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في 23 مارس/آذار الماضي لكنها توّجت باتفاق الائتلاف الجديد.