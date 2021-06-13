وفاة وإصابة العشرات في انفجار أنبوب غاز في منطقة سكنية بالصين

ذكر التلفزيون الصيني اليوم الأحد أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 138، بينهم 37 إصاباتهم خطِرة، جراء انفجار أنبوب غاز في منطقة سكنية بوسط البلاد.

وأضاف أن السلطات أجلت 150 شخصا من المنطقة بعد الحادث المميت الذي وقع بمدينة شيان في إقليم هوبي.

وأوضح مكتب إدارة الكوارث في مدينة شيان حيث وقع الانفجار نحو الساعة 06.30 بالتوقيت المحلي (22.30 بتوقيت غرينتش)، في بيان، أن عمليات البحث متواصلة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان مباني عدة مدمّرة ومسعفين يجلون ناجين في حالة صدمة على حمّالات.

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الانفجار، حسب البيان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار أدى إلى انهيار مبنى يستخدم كسوق للمواد الغذائية في السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الصيني تناثر الحطام والزجاج المهشم بالطابق الأول من المبنى المنهار، حيث كان الناس يشترون من البقالة ويتناولون الفطور عندما وقع الانفجار.

كذلك أظهرت اللقطات حطاما متناثرا في شارع وسط مبان لحقت بها أضرار.

وقال التلفزيون إن المستشفيات في شيان تناشد السكان التبرع بالدم.

وجاء الانفجار غداة وفاة 8 أشخاص إثر تسرّب مادة سامة من مصنع كيميائي في غويانغ في جنوب غربي البلاد.