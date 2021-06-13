البث الحي
أخبار|سوريا

أصاب مستشفى سوريًّا.. عشرات الضحايا بقصف مدفعي على عفرين وأنقرة تتهم القوات الكردية

الهجوم أسفر عن قتلى في صفوف الكوادر الطبية في المستشفى (مواقع التواصل)
الهجوم أسفر عن قتلى في صفوف الكوادر الطبية في المستشفى (مواقع التواصل)
12/6/2021

قالت مصادر طبية محلية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم بالمدفعية على مدينة عفرين في شمال سوريا اليوم السبت.

واتهمت وزارة الدفاع التركية قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي- بالمسؤولية عن الهجوم على المستشفى، وقالت إنها ردت عليه بقصف لمواقع القوات الكردية في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الكردية في منطقة تل رفعت قصفت برشقات مدفعية وصاروخية مناطق مدنية ومشفى الشفاء في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة عدد كبير من المدنيين.

من جهتها، أشارت طواقم الدفاع المدني السورية في المدينة إلى أن القصف أصاب في البداية منطقة سكنية، ثم أصاب قصف آخر بعد قليل مستشفى الشفاء في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن من بين القتلى طبيبا و3 من موظفي المستشفى و3 نساء وطفلا، إضافة إلى مقاتل من قوات المعارضة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، القتلى وسط أنقاض مستشفى الشفاء.

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية -التي تدعمها الولايات المتحدة- مسؤوليتها عن الهجوم، بينما قال مكتب حاكم إقليم هاتاي التركي المتاخم لعفرين إنه يحقق في الواقعة، وإن الصواريخ أُطلقت من منطقة تل رفعت الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الموجود داخل حدودها، وقامت بعمليات توغل داخل الأراضي السورية لدعم مسلحين من المعارضة السورية ضد المقاتلين الأكراد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

عودة التفجيرات للشمال السوري.. قتلى وجرحى في إعزاز والباب وتركيا تحمّل العمال الكردستاني المسؤولية

قتل 12 شخصا بينهم 6 مدنيين في تفجيرين -بسيارتين مفخختين- استهدفا اليوم الأحد مدينتين تخضعان للمعارضة السورية، في حين حمّلت أنقرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن الهجومين.

31/1/2021
المزيد من أخبار

مشروع إسرائيلي يستهدف جنوب نابلس.. السلطة الفلسطينية تدعو للحزم في مواجهة الاستيطان

الاحتجاجات الفلسطينية تتواصل ضد المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز-أرشيف)

قبيل أول لقاء له مع بايدن.. أردوغان يتطلع إلى نهج غير مشروط من الولايات المتحدة

أردوغان أعرب عن استياء بلاده من موقف بايدن بشأن أحداث 1915 (الأناضول)

إيكونوميست: اللبنانيون يهاجرون إلى غرب أفريقيا هربا من الأزمة

مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت (رويترز)

ناشونال إنترست: هل يلجأ سلاح الجو بكوريا الشمالية إلى أسلوب الكاميكازي؟

طائرة حربية من طراز ميغ 31 (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟

لتفويت الفرصة على المستوطنين.. حماس تدعو للنفير العام إلى الأقصى الثلاثاء تزامنا مع “مسيرة الأعلام”

فلسطينيون يحتفلون الشهر الماضي قرب مسجد قبة الصخرة بوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال (الأناضول)
logo

كيف يمكن للرياضيات أن تُحسِّن حياتك؟ خمس خوارزميات حاسوبية تساعدك في حل المشكلات