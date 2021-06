روسيا تبدأ مناورات بحرية واسعة لأسطولها في المحيط الهادي

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن مناورات بحرية كبيرة للأسطول الروسي في المحيط الهادي انطلقت بمشاركة نحو 20 سفينة وغواصة، فضلا عن عدد مماثل من الطائرات المقاتلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات المشاركة فيها ستنفذ تمرينا عملياتيا لقوات متنوعة من الأسطول، وأوضحت أن التمرين يهدف إلى اختبار القدرة على التحكم والسيطرة على قوات منتشرة ضمن نطاق بحري واسع، والوقوف على جاهزية القدرات الدفاعية، إضافة إلى مراقبة وتتبع الغواصات والسفن المعادية وحماية الممرات البحرية.

وذكرت وزارة الدفاع أن نحو 20 طائرة حربية -من بينها طائرات إستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو 142" (Tu-142)، ومقاتلات "ميغ-31" (Mig-31)- ستشارك في المناورات، فضلا عن قطع بحرية للإسناد.

An operational exercise of the heterogeneous forces of the Pacific Fleet is being conducted in the central Pacific https://t.co/FMrpRKTqM1#Pacificfleet pic.twitter.com/e9vD6QwzE2

— Минобороны России (@mod_russia) June 10, 2021