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روسيا تبدأ مناورات بحرية واسعة لأسطولها في المحيط الهادي

السفينة الروسية "الأدميرال بانتيلييف" (الأوروبية-أرشيف)
السفينة الروسية "الأدميرال بانتيلييف" (الأوروبية-أرشيف)
10/6/2021

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن مناورات بحرية كبيرة للأسطول الروسي في المحيط الهادي انطلقت بمشاركة نحو 20 سفينة وغواصة، فضلا عن عدد مماثل من الطائرات المقاتلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات المشاركة فيها ستنفذ تمرينا عملياتيا لقوات متنوعة من الأسطول، وأوضحت أن التمرين يهدف إلى اختبار القدرة على التحكم والسيطرة على قوات منتشرة ضمن نطاق بحري واسع، والوقوف على جاهزية القدرات الدفاعية، إضافة إلى مراقبة وتتبع الغواصات والسفن المعادية وحماية الممرات البحرية.

وذكرت وزارة الدفاع أن نحو 20 طائرة حربية -من بينها طائرات إستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو 142" (Tu-142)، ومقاتلات "ميغ-31" (Mig-31)- ستشارك في المناورات، فضلا عن قطع بحرية للإسناد.

وأوردت وكالة تاس الروسية أنه ستشارك في المناورات الواسعة سفينة كبيرة مضادة للغواصات تسمى "الأدميرال بانتيلييف"، والسفينة "فارياج" وهي مزودة بأسلحة الصواريخ الموجهة، إضافة إلى الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، و3 طرادات هي "جرومكي"، و"سوفرشيني"، و"هيرو"، فضلا عن سفن الدعم اللوجستي.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان وزارة الدفاع الروسية أن "المجموعات التكتيكية البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادي قد قطعت مسافة حوالي 4 آلاف كيلومتر من القواعد البحرية ومناطق المراقبة القتالية، ونشرت مجموعات الأسطول في المنطقة المحددة في المحيط الهادي لإنجاز مهام التدريب".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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