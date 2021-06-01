رحبت بمقترحات الحلو.. الخرطوم تعلن استئناف مفاوضات جوبا مع الحركة الشعبية غدا الأربعاء

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الثلاثاء، استعدادها لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، في جوبا الأربعاء، كما أعلنت قبولها بشكل عام لمسودة الاتفاق الإطاري المقدمة من الحركة والتي تهدف لتحقيق تسوية سلمية بين الجانبين.

وأعلن رئيس وفد التفاوض الحكومي السوداني، الفريق شمس الدين كباشي جاهزية الوفد لبدء التفاوض مع الحركة، غدا الأربعاء وفقا للبرنامج المعلن من قِبَل الوساطة الجنوبية.

وأضاف كباشي، في بيان لمجلس السيادة الانتقالي بالسودان، "أكدنا للرئيس سلفاكير أننا عازمون على الوصول بهذا الملف التفاوضي مع الحلو إلى نهاياته، بما يؤدي إلى سلام عادل وشامل يرضي كل الأطراف".

والاثنين، أعلنت الوساطة في جوبا رفع جلسات التفاوض بين الطرفين إلى الأربعاء، لبحث البنود التي تضمنها رد كل منهما على مسودة لاتفاق إطاري وصولا إلى سلام شامل ومستدام.

وقال خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا، إن مقترح الاتفاق الإطاري الذي قدّمته الحركة الشعبية شمال في أول جلسة للمفاوضات، وجد قبولا عاما من الوفد الحكومي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوافق الكامل على مسودة الاتفاق للتوقيع عليها.

الاتفاق الإطاري

وكانت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو قدمت ورقة في مارس/آذار الماضي، تنص على أن تكون الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان وتوفير حرية الاعتقاد لكل المواطنين.

واعتمد مقترح الاتفاق الإطاري المبادئ فوق الدستورية والتي تنص على اعتماد العلمانية واللامركزية في الحكم، واحترام التنوع وحقوق الإنسان وتحظر الانقلابات العسكرية مع إعطاء حق تقرير المصير في حالة خرق المبادئ فوق الدستورية والتي يجب أن يتوافق معها أي دستور دائم للسودان.

وأشار الاتفاق إلى ضرورة وجود فترة 6 أشهر قبل بداية الفترة الانتقالية لانشاء الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق.

كما يحدد الاتفاق الإطاري المقترح القضايا والمبادئ العامة للتفاوض، ويتضمن إعلان المبادئ الموقع بين الطرفين في مارس/آذار الماضي، حيث أعلنا فيه عزمهما إنهاء الخلافات بتسوية سلمية وتكوين جيش واحد في البلاد، وتأسيس دولة تضمن حرية الدين والعبادات لكل الشعب.

ومنذ يونيو/حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

ووقعت الخرطوم، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية".

لكن لم توقع الاتفاق، كلٌّ من الحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب).