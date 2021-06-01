ذكرى مقتل فلويد.. 3 جمهوريين يتحدثون للجزيرة نت عن العنصرية والاستقطاب بأميركا

تمثل مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الذكرى المئوية لما يسمى "مذبحة مدينة تولسا" بولاية أوكلاهوما، والتي قتل فيها مئات الأميركيين من أصول أفريقية، تذكيرا بأبشع مذبحة تم تجاهلها لعقود طويلة من الساسة الأميركيين.

وحلت ذكرى "مذبحة تولسا" بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لمقتل جورج فلويد، والتي تسبب نشر الفيديو الخاص بها، في حركة احتجاجات شملت مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ولا ينكر الأميركيون استمرار الكثير من الممارسات العنصرية، وأشار استطلاع رأي أجرته جامعة مونماوث إلى أن 71% من الأميركيين البيض اعتبروا أن العنصرية والتمييز ضد السود يعدان من المشاكل الكبرى والحقيقية داخل الولايات المتحدة.

ويحاول بايدن توحيد الأميركيين تجاه رفض الممارسات العنصرية وتجاوزات أجهزة الشرطة بحق الأقليات، خاصة مع الرجال من أصول أفريقية؛ إلا أن جهود بايدن تصطدم باستقطاب حاد ساهم فيه بصورة كبيرة إرث الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وعمقته تقدمية التيار اليساري بالحزب الديمقراطي.

الجزيرة نت التقت 3 جمهوريين في ولاية فلوريدا ممن صوتوا للرئيس ترامب خلال انتخابات 2016 و2020، واستمعت لآرائهم عن معاناة أميركا اليوم من العنصرية والاستقطاب.

الاحتفالات كانت صاخبة في مينيابوليس بذكرى مقتل فلويد (الفرنسية)

لماذا أعتذر اليوم؟

يقول تود هاثواي، المطور العقاري بمنطقة "الفيليجيز" (Villages) وسط ولاية فلوريدا، في حديثه مع الجزيرة نت حول تراث العنصرية الأميركية والاستقطاب السياسي الكبير، الذي يفصل بين الديمقراطيين والجمهوريين، "جدي الأكبر امتلك عبيدا.. نعم هذا حدث بالفعل في القرن الـ18 عندما كانت هذه الممارسة شرعية وقانونية، وهو لم يخالف أي قانون".

ويضيف هاثواي "ما قام به جدي قام به كثير من الآباء المؤسسين للجمهورية الأميركية. هل تعلم أن جورج واشنطن، الرئيس الأول للولايات المتحدة، والذي يقدسه كل الأميركيين بعيدا عن الانتماء الحزبي، امتلك 132 عبدا أفريقيا قبل أن يصبح رئيسا، واحتفظ بهم أثناء سنوات حكمه، واستمر في الاحتفاظ بهم بعد انتهاء رئاسته عام 1797 حتى وفاته عام 1799؟".

وذكر هاثواي (70 عاما) أنه صوت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب مرتين رغم تيقنه من سوء أخلاق الرئيس السابق وتحايله على القانون؛ "لكنه كان يعبر عما يجيش في صدري وصدور الملايين في ولايات الجنوب، الذين لا يرحبون بفكرة المحاسبة المجتمعية بأثر رجعي لأحداث وقعت خلال القرون والعقود الماضية".

حفل غنائي خلال الاحتفالات في مينيابوليس بذكرى مقتل فلويد (الأناضول)

لا تقل لي إن جورج فلويد كان قديسا

ورغم ارتياح أغلب الجمهوريين للحكم بإدانة رجل الشرطة الأبيض، ديريك تشوفين، بسبب وضع ركبته على رقبة جورج فلويد، وهو ما أدى لوفاته، رفض الكثير من الجمهوريين تحميل مقتل فلويد أكثر من كونه عملا فرديا لا يوافق عليه أحد.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال نيك كوبلي، وهو مقاول بناء في وسط فلوريدا، "هل أوافق على ما جرى لفلويد؟ بالطبع أرفض ما حدث بشدة، فهو ضحية لعنف رجل شرطة أبيض غير مبرر على الإطلاق.. هل سعدت بإدانة الشرطي تشوفين وباحتمال قضائه بقية حياته خلف القضبان؟ نعم فهو يستحق ذلك؛ لكن هل أرى أن جورج فلويد -كما يريد الإعلام الليبرالي أن يصوره- قديس؟ الإجابة هي بالنفي، فلويد ضحية؛ لكنه ليس قديسا فقد كان مجرما".

وأشار كوبلي إلى أن فلويد له سجل إجرامي موثق في تجارة كل أنواع المخدرات خلال 20 عاما الأخيرة، كما أننا ننسى أنه كان يحاول استخدام ورقة مزورة من فئة 20 دولارا، وهذا ما دفع صاحب المحل لاستدعاء الشرطة.

متظاهر في فلوريدا يرفع لافتة مساندة لرجال الشرطة (الأناضول)

"ثقافة الإلغاء" لإسكات أصواتنا

من جهته، ركز ألكس لومبرغ، وهو صاحب شركة للمحاسبة، على انتشار دعوات إلغاء الماضي الأميركي من خلال ما أصبح يعرف بـ"ثقافة الإلغاء" (The Cancel Culture).

ومنذ وصول ترامب للحكم عام 2016، زادت دعوات التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي، إضافة لكبريات منصات التواصل الاجتماعي، لرفض بعض الممارسات التاريخية والمواقف السياسية والهجوم عليها، والتمسك بالرأي الواحد الرافض لأي مناقشة موضوعية، وهو ما يمثل محاولات لإلغاء الآخر والتحكم في حدود ومجال حرية التعبير عن الرأي التي منحها الدستور لكل الأميركيين.

واعتبر الثلاثة أن هناك جهدا متواصلا من التقدميين ومواقع التواصل الاجتماعي لتهديد حرية التعبير وإسكات الأصوات المحافظة في المجتمع الأميركي.

وذكر لومبرغ للجزيرة نت أن "إعادة فتح موضوع العنصرية تجاه السود، والعودة للماضي لحساب ممارسات وقعت قبل قرنين من الزمان بمعايير اليوم؛ لا تؤدي إلا لزيادة الاستقطاب الحاد في المجتمع الأميركي، ولا تُحسّن من أوضاع الأقليات اليوم. ما فائدة هدم تماثيل قادة عسكريين أفنوا حياتهم فيما كانوا يعتقدون، كما الحال مع ملايين الجنوبيين، أنه الصواب؟".

وتابع "لقد انتهت الحرب الأهلية قبل 150 عاما، وانتهت العبودية، ووصل رجل أسود للبيت الأبيض وحكم لفترتين اعتمادا على أصوات الناخبين البيض. لدينا الآن سيدة سوداء قد تصبح رئيسة في أي لحظة لو توفي الرئيس بايدن (78 عاما). لقد طوينا صفحة العبودية والحرب الأهلية، من هنا لا يجب فتح الباب لما يزيد من الانقسام بين الأميركيين".

أميركية في هيوستن ترتدي قميصا عليه صورة فلويد (رويترز)

واقع صعب

ومنذ هزيمة الرئيس ترامب في الانتخابات الأخيرة، وتمسكه بأن الانتخابات تمت سرقتها، قام الكثير من المشرعين ممن يسيطرون على المجالس التشريعية في ولايات الجنوب المحافظة بتقديم مشاريع قوانين لتنظيم الانتخابات المستقبلية في ولايات مثل جورجيا وتكساس، يحاولون من خلالها التضييق على الناخبين من الأقليات، بما يسمح للمجالس التشريعية بإلغاء نتائج الانتخابات في العديد من الحالات.

واعتبر بعض المعلقين أن ما يقوم به المشرعون الجمهوريون ما هو إلا رد فعل عكسي لما شهدته أميركا من تغيرات سكانية في 50 عاما الأخيرة، التي انخفضت معها نسبة السكان البيض لتصل إلى 60% مع توقع استمرار تراجع نسب البيض في السنوات والعقود القادمة.