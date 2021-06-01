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اليمن.. لقاء في عمّان يبحث المساعدات الإنسانية والحكومة تسمح بدخول سفينة نفطية للحديدة

المبعوث الأميركي (يمين) ونظيره الأممي بحثا في العاصمة الأردنية ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن فورا (الجزيرة)
المبعوث الأميركي (يمين) ونظيره الأممي بحثا في العاصمة الأردنية ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن فورا (الجزيرة)
1/6/2021

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مبعوث واشنطن الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ التقى في العاصمة الأردنية عمّان المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وحسب الوزارة، فقد أكد المبعوثان الأميركي والأممي ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن فورا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام إدخال المساعدات الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، قال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن إدخال سفينة نفطية إلى اليمن بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ثم وصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات هو سخافة منقطعة النظير، حسب وصفه.

وأضاف عبد السلام في تغريدة أن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط وفي كل الظروف، وأوضح أنه لا قبول لأي مقايضة أو ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت اليوم الثلاثاء عن السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد للحد من تدهور الوضع الإنساني.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك عبر حسابه على تويتر "سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ‎الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي أعلنت الحكومة اليمنية عن السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة لدواع إنسانية.

يأتي ذلك غداة دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، وذلك في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته العاصمة صنعاء بعد عقده مباحثات مع زعيم الحوثيين.

ناقلة صافر

وفي شأن آخر، قالت جماعة الحوثيين إن اتفاقها مع الأمم المتحدة بشأن ناقلة النفط "صافر" المهددة بالانفجار وصل إلى طريق مسدود، متهمة المنظمة الدولية بالتراجع عن أعمال صيانة الناقلة.

وأضافت الجماعة أن الخطة الأممية استبعدت معظم أعمال الصيانة العاجلة وأبقت فقط على أعمال التقييم، مؤكدة أن النقاش مع الجانب الأممي لا يزال مستمرا.

ومنذ عام 2015 يشكل وضع الناقلة أزمة بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تتهمهم باتخاذ ذريعة للابتزاز والمقايضة السياسية، فيما يحذر الخبراء من العواقب البيئية للناقلة المتهالكة والتي تخزن أكثر من مليون برميل من الخام.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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