البث الحي
أخبار|عراق

الكاظمي يتهم فصائل عراقية بمحاولة جر البلاد نحو المجهول

الكاظمي أشار ضمنيا إلى تنفيذ مذكرة القبض بحق قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح

الكاظمي خلال جلسة الحكومة اليوم (مواقع التواصل)
الكاظمي خلال جلسة الحكومة اليوم (مواقع التواصل)
1/6/2021

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إن هناك من حاول جر البلاد إلى المجهول، مشددا على أن منطق الدولة وإنفاذ القانون في البلاد قد تم تثبيته الأسبوع الماضي.

وقال الكاظمي خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن "الأسبوع الماضي شهد أحداثا تم التعامل معها بحكمة، وكان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول، لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا"، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأضاف "ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية"، في إشارة ضمنية منه إلى تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن القضاء العراقي بحق قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وأكد الكاظمي أن "سنة صعبة مرت على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، تمكنا من عبور بعضها ونسعى لتجاوز التحديات الأخرى".

وعقب توقيف مصلح يوم 26 مايو/أيار الماضي أغلقت المنطقة الخضراء وسط بغداد بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران، وانتشرت لاحقا قوات من الحشد لبعض الوقت في محيط المنطقة الخضراء، مما أثار مخاوف من تفاقم الوضع، وانتشرت في المقابل قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، فيما انتشر الجيش العراقي بمناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إطلاق الحكومة مصلح بعد ساعات من توقيفه.

و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لكن مراقبين يرون أن نفوذ الحشد زاد على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

الحشد الشعبي يعلن انتهاء أزمة اعتقال أحد قادته في بغداد وأن الفتنة وئدت

أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق عن انتهاء أزمة اعتقال قاسم مصلح (أحد قادة الحشد) في ذات اليوم الذي اعتقل فيه، معتبرة أن “الفتنة وئدت”، يأتي ذلك بعد انتشار مسلح لعناصر الحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

27/5/2021

مخاوف أميركية متزايدة من توجه فصائل عراقية مدعومة إيرانيا لاستخدام طائرات مسيرة

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تزايد القلق لدى قوات التحالف الدولي في العراق، بسبب استخدام الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران طائرات مسيرة وإمكانية استخدام تكتيكات تستطيع الهروب من الأنظمة الدفاعية.

30/5/2021

الرئاسات العراقية تبحث تداعيات اعتقال قيادي بالحشد الشعبي وتصر على حصر السلاح بيد الدولة

قالت الرئاسات العراقية الثلاث ورئيس مجلس القضاء إنه يجب حصر السلاح بيد الدولة واحترام القضاء والإجراءات القانونية، في حين اعتبرت واشنطن أن انتهاك القانون من قبل المليشيات يضر بكل العراقيين.

27/5/2021
المزيد من أخبار

البحرية الإيرانية: غرق سفينة حربية بعد اندلاع حريق فيها

سفينة حربية إيرانية تشارك في مناورات سابقة في خليج عمان (الأناضول-أرشيف)

للمرة الثالثة في عام.. إسرائيل تدمر نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

احتلت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية عام 1967 (الفرنسية)

أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة

من آثار العدوان الإسرائيلي على بيوت المدنيين في قطاع غزة (الأناضول)

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري ويهدد بفرض عقوبات

القائد العسكري بابا سيسي الناطق باسم العقيد آسمي غويتا يلقي كلمة أمام وسائل الإعلام في العاصمة المالية باماكو (رويترز)
الأكثر قراءة

ما سر الرقم 1111 الذي أحاطه يحيى السنوار بالغموض؟

السنوار (وسط) ظهر مرارا بين الجماهير في غزة منذ الحرب الأخيرة رغم نوايا إسرائيل لاغتياله (الأناضول)

بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟

(الجزيرة)

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

1111.. تكهنات تملأ المنصات الفلسطينية والعربية بعد تصريحات السنوار

(الجزيرة)