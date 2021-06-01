قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إن هناك من حاول جر البلاد إلى المجهول، مشددا على أن منطق الدولة وإنفاذ القانون في البلاد قد تم تثبيته الأسبوع الماضي.

وقال الكاظمي خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن "الأسبوع الماضي شهد أحداثا تم التعامل معها بحكمة، وكان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول، لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا"، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأضاف "ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية"، في إشارة ضمنية منه إلى تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن القضاء العراقي بحق قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وأكد الكاظمي أن "سنة صعبة مرت على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، تمكنا من عبور بعضها ونسعى لتجاوز التحديات الأخرى".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة مجلس الوزراء: مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 1, 2021

وعقب توقيف مصلح يوم 26 مايو/أيار الماضي أغلقت المنطقة الخضراء وسط بغداد بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران، وانتشرت لاحقا قوات من الحشد لبعض الوقت في محيط المنطقة الخضراء، مما أثار مخاوف من تفاقم الوضع، وانتشرت في المقابل قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، فيما انتشر الجيش العراقي بمناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إطلاق الحكومة مصلح بعد ساعات من توقيفه.

و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لكن مراقبين يرون أن نفوذ الحشد زاد على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى.