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الرباط: استدعاء زعيم البوليساريو للتحقيق في إسبانيا ليس جوهر الأزمة الدبلوماسية مع مدريد

مظاهرات احتجاجية في مدريد ضد جبهة البوليساريو وزعيمها (رويترز)
مظاهرات احتجاجية في مدريد ضد جبهة البوليساريو وزعيمها (رويترز)
1/6/2021

قالت وزارة الخارجية المغربية إن الرباط أخذت علما باستدعاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمثول اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، مؤكدة أنه لا يشكل جوهر ما وصفته بالأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين الرباط ومدريد.

وأضافت الخارجية المغربية في بيان أن مثول زعيم البوليساريو الموجود في إسبانيا للعلاج أمام القضاء، يؤكد مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن الضحايا إسبان قبل كل شيء.

ووصفت الوزارة الاستدعاء بأنه بداية اعترافٍ أول بحقوق الضحايا، وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية للمعني، وفق تعبير البيان.

ويمثل غالي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بناء على شكاوى رفعها ضده نشطاء يتهمونه بتعذيبهم.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تدفقَ آلاف المهاجرين على مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا (شمالي المغرب) قبل نحو أسبوعين بالأمر غير المقبول.

وأعرب المسؤول الإسباني عن رفضه ربط موضوع الهجرة بملف زعيم البوليساريو، الذي يتلقى العلاج في إسبانيا، وتقول مدريد إنها استقبلته لأسبابٍ إنسانية.

المصدر : الجزيرة

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