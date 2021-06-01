الأول من يونيو 1879.. اليوم الذي قتل فيه الزولو ابن نابليون

بما أن فرنسا لم تكن تحتل جنوب أفريقيا، فإنه لم يكن من المتوقع والحالة هذه أن يُقتل ابن إمبراطورها نابوليون بونابارت الثالث في ساحة المعركة هناك.

غير أن قصة لويس نابوليون بونابارت، حسب مجلة لوبوان (Le point)، بدأت بمشاركته إلى جانب والده في معركة سيدان خلال الحرب الفرنسية البروسية 1870 وهو إذاك حدث لم يتجاوز 14 عاما.

لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد انتهت المعركة بهزيمة مدوية للفرنسيين، ليلجأ بعدها هذا المراهق مع والديه إلى بريطانيا ويواصل دراسته فيها، حيث التحق بأكاديمية وولويتش العسكرية (Royal Military Academy, Woolwich)، وتخرج منها ضابط مدفعية في عام 1875.

وبعد ذلك بأربع سنوات، تقول لوبوان إن محاربي قبائل الزولو بجنوب أفريقيا تمردوا على التاج البريطاني، مما اضطر الملكة فيكتوريا إلى إرسال تعزيزات إلى جنوب أفريقيا.

وهنا قرر لويس، البالغ من العمر 23 عامًا الآن، مرافقة زملائه الطلاب إلى ساحة المعركة، وهو ما اعترضت عليه أمه، إذ كان والده قد مات قبل ذلك بسنوات، وتوسلت إليه أن يحجم عن قراره، لكنه رد عليها قائلا "عندما يرى الناس أنني أعرف كيف أخاطر بحياتي من أجل بلد ليس بلدي، لن يخامرهم شك في أنني أعرف كيف أخاطر بها بشكل أفضل من أجل بلدي".

وتضيف الصحيفة أن لويس نابليون حصل على موافقة الملكة فيكتوريا للقتال بالزي البريطاني، وفي فبراير/شباط 1879 صعد على متن سفينة متجهة إلى كيب تاون، ليتجه من هناك إلى منطقة ناتال في جنوب أفريقيا الحالية، حيث انضم إلى وحدة الكشافة.

وفي الأول من يونيو/حزيران 1879، كان لويس ضمن دورية في أحد الوديان مع عدد قليل من الرجال ولم يلاحظوا وجود أي شيء يستحق الإبلاغ عنه فتوقفوا بالقرب من الوادي كي يستريحوا وتشرب خيولهم.

ولم ير أحد منهم محاربي الزولو الذين كانوا مختبئين في العشب الطويل، وبعد أن تأكد هؤلاء المحاربون أنهم أحكموا كمينهم للدورية بدؤوا يطلقون على أفرادها النار، فقتل جنديان بريطانيان على الفور، وقفز الآخرون على ظهور الخيل للهروب، حاول لويس تقليدهم لكن فور قفزه على السرج انفلت حزام الصدر المثبت للسرج، فسقط لويس أرضا.

داس الحصان على ذراعه اليمنى وهرب بسيفه، وكان لديه مسدس لم يتمكن من الاستفادة منه بيده اليسرى الوحيدة الصالحة، ومع ذلك واجه الشاب بباسلة مقاتلي الزولو الذين انهالوا عليه بأسلحتهم ولم يتمكنوا من القضاء عليه إلا بعد 17 ضربة بالرمح.

وبعد أن تأكدوا من موته، اندفع هؤلاء المحاربون لتشويه جثتي الجنديين البريطانيين، لكنهم قرروا احترام جثة لويس لأنه كما قالوا بعد القبض عليهم لاحقا "قاتل مثل الأسد".

وقد جردوه من ملابسه وأسلحته، لكنهم تركوا له سلسلة ذهبية بها ميداليتان اعتبروهما تميمة.