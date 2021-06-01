أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء أمس الاثنين تسجيل أول وفاة بمرض الفطر الأسود، بعد أسابيع من انتشار هذا الداء في الهند.

وقال مصدر طبي إن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر 51 عامًا ويقطن محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن 4 إصابات أخرى سجلت بهذا الداء ويخضع المصابون، وجميعهم رجال، للعلاج في أحد مستشفيات المحافظة.

وقال مصدر في مديرية صحة محافظة ذي قار إن "الإصابات بالفطر الأسود كانت نتيجة مضاعفات فيروس كورونا الذي يقلل مناعة جسم الإنسان ويجعله عرضة لأمراض أخرى".

وبدأ هذا المرض، وهو غير معد، بالانتشار خصوصًا بين من تعافوا من "كوفيد-19″ لا سيما في الهند في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي وتسبب بوفاة المئات فيها، وهو داء مميت يودي بحياة 50% من المصابين فيه خلال أيام قليلة.

والمصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة به. وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

وحتى الآن، لا تزال أعداد الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" في العراق مرتفعة لكنها مستقرة بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة في اليوم على الأقل، في حين لا يزال حظر التجول الجزئي ساريًا في البلاد.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا حتى مساء أمس الاثنين 1.201.352 إصابة بينها 16375 وفاة. وتلقى حتى الآن 594.927 شخصًا اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19″، وفق بيانات وزارة الصحة، وهو عدد ضئيل جدًّا في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليونا.

ودخل العراق عبر آلية كوفاكس نحو مليون لقاح، وفق منظمة الصحة العالمية.