قضية تثير الحساسيات.. المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ جلسة غد بشأن حي الشيخ جراح

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلستها المقررة غدا للنطق بالحكم في قضية طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقد أعلنت المحكمة أنها ستعود للنظر في القضية بغضون شهر.

وجاء ذلك بناء على طلب تقدم به المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، بعد مشاورات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، وبرر المستشار طلبه بأن القضية تثير الحساسيات في مجالات عدة.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل "ترفض بشدة" الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس، وذلك بعد تزايد الإدانات الدولية لعمليات الإخلاء المزمعة للفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح.

وخاطب نتنياهو من وصفهم "بأصدقائنا الطيبين جدا"، بقوله إن "القدس هي عاصمة إسرائيل، وكما يبني كل شعب عاصمته وفي عاصمته لنا أيضا الحق في البناء في القدس وبناء القدس، هكذا فعلنا وهذا ما سنواصل القيام به".

وأضاف نتنياهو أنه أجرى في الأيام الأخيرة جلسات أمنية وعسكرية لتقييم الوضع، وقال إنه لن يسمح "لأي جهة متطرفة أن تضعضع الهدوء في القدس".

تحركات عربية ودولية

من جهته، وجه الأردن مذكرة رسمية لإسرائيل، رفض فيها محاولاتها تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، وأكد أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

ووفقا للمذكرة، التي تم توجهيها للخارجية الإسرائيلية، شددت الخارجية الأردنية على أنه لا يحق لإسرائيل تهجير المقدسيين قسرا من منازلهم.

وحذرت المذكرة من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، مشددة على ضرورة أن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والإنساني، وتحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.

في غضون ذلك، أفادت الخارجية التونسية أنها تقدمت بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا، الاثنين، للتداول بشأن التصعيد الخطير، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا في القدس، وانتهاكاتِها لحرمة المسجد الأقصى.

كما قال بيان للخارجية المغربية إن المملكة، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر الانتهاكات التي شهدتها باحات المسجد الأقصى أعمالا مرفوضة، من شأنها أن تزيد حدة التوتر والاحتقان.

بدوره، دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى إنهاء ما وصفه بالعنف في القدس، وطالب الأطراف بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطيني.

وقال في تغريدة على تويتر "ندين بشدة اعتداءات القوات الإسرائيلية، خاصة خلال شهر رمضان على الفلسطينيين والمسجد الأقصى القبلة الأولى، المنتهكة لجميع الأعراف الإنسانية والقانون الدولي".

عشرات الإصابات

ميدانيا، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 112 شخصا أصيبوا إثر المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك خلال ساعات الليل وصباح اليوم.

وعاشت مدينة القدس ليلة متوترة أخرى، شهدت خلالها مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في أحياء عدة، خاصة في محيط البلدة القديمة.

تشهد المدينة إجراءات أمنية مشددة في كل من البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، بينما يسود المدينة هدوء حذر بعد ليلة ساخنة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ودفعت سلطات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وأمنية عند أبواب المسجد الأقصى، كما انتشرت قوات شرطة الاحتلال في مختلف أزقة مدينة القدس الشرقية، ونصبت الحواجز الحديدية.

وشارك أكثر من 90 ألف فلسطيني في صلاة التراويح بالمسجد الأقصى رغم القيود المشددة، التي فرضها الاحتلال في الأيام الماضية، للحدّ من حركة تنقل الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، في حين استهدفت قوات الاحتلال متظاهرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.