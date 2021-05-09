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السعودية تعلن إقامة موسم الحج هذا العام وفق ضوابط صحية

حج العام الماضي كان بأعداد لم تتجاوز 10 آلاف (رويترز)
حج العام الماضي كان بأعداد لم تتجاوز 10 آلاف (رويترز)
9/5/2021

أعلنت المملكة السعودية، اليوم الأحد، اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، وفق ضوابط صحية وأمنية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وصرح بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 للهجرة (العام الجاري)، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية، التي تضمن تأدية المناسك بيسر وسهولة.

وأوضح أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان.

كما أفاد البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

والعام الماضي، أعلنت السلطات السعودية عن ضوابط صارمة لـ"حج محدود" يقتصر على الحجاج من داخل المملكة، وبأعداد لم تتجاوز 10 آلاف آنذاك، بعد أن كانت تتجاوز المليونين من داخل وخارج البلاد.

المصدر : وكالات

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