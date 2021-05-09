اتفاق رعاه رئيس الوزراء.. قوات المعارضة الصومالية تخلي مواقعها في العاصمة مقديشو

أخلت قوات المعارضة الصومالية الكثير من مواقعها في مقديشو، وبدأت العودة إلى ثُكناتها، وذلك ضمن اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبلي ومجلس اتحاد المرشحين، لإنهاء حالة التوتر على خلفية تمديد ولاية الرئيس الصومالي لمدة عامين.

وأشرفت على العملية لجنة مشتركة من نواب ووزراء، تمثل الحكومة والمعارضة، بعد أن تسلم رئيس الوزراء مهمة أمن وإدارة العملية الانتخابية التي تعترض سبيلها تحديات عدة.

وغادرت مركبات مزودة برشاشات معاقل للمعارضة في شمال مقديشو، بينما أعلن روبل أن الجنود وافقوا على العودة إلى ثكناتهم بعد مفاوضات مع سياسيين معارضين.

وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة، وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية، والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.

ويشهد الصومال أزمة سياسية منذ تأجيل الانتخابات الجديدة وتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو لمدة عامين، وترفض المعارضة قبول التمديد، كما انتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه الخطوة وهددا بفرض عقوبات.

وأيد نواب البرلمان الصومالي -يوم السبت- إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة عامين الذي كانوا قد وافقوا عليه الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف مخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك المناهضة له.