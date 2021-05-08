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قال إنه خطأ غير مقصود.. إنستغرام يعتذر عن عدم ظهور قصص حي الشيخ جراح

مظاهرة سابقة لسكان حي الشيخ جراح احتجاجا على طرد مقدسيين من منازلهم (الجزيرة)
مظاهرة سابقة لسكان حي الشيخ جراح احتجاجا على طرد مقدسيين من منازلهم (الجزيرة)
8/5/2021

اعتذر موقع إنستغرام عن عدم ظهور منشورات وقصص أحداث الشيخ جراح بالقدس المحتلة، منذ أمس الجمعة، حيث يسعى الاحتلال لطرد عائلات فلسطينية من منازلها وإعطائها لمستوطنين.

وكان الموقع قال في تغريدة له "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في تحميل القصص وعرضها. هذه مشكلة فنية عالمية واسعة الانتشار، ولا تتعلق بأي موضوع معين، ونحن نعمل على حلها الآن. سنقدم تحديثًا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف -في تغريدة لاحقة يعتذر فيها- "لقد أصلحنا هذه المشكلة الآن. لقد أثرت على العديد من القصص التي تحتوي على منشورات أعيد مشاركتها وتم إنشاؤها أمس وفي وقت مبكر من هذا الصباح".

وكان مركز "صدى سوشيال" الفلسطيني قال مؤخرا إن إدارة منصة تويتر للتواصل الاجتماعي أغلقت عشرات الحسابات التي نشرت أو تعاطفت مع سكان حي الشيخ جراح جراء أحداث القمع والاعتقال التي يتعرضون لها منذ أيام.

وفي تقرير نُشر في أبريل/نيسان الماضي، وثق المركز 38 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل، مضيفا أن أكثر الانتهاكات كانت بمنصة فيسبوك، وطالت 30 حسابا، وإنستغرام (3 حسابات)، وتويتر (حسابين)، بالإضافة إلى حساب واحد في كل من تيك توك، ويوتيوب، وواتساب.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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