قال إنه خطأ غير مقصود.. إنستغرام يعتذر عن عدم ظهور قصص حي الشيخ جراح

اعتذر موقع إنستغرام عن عدم ظهور منشورات وقصص أحداث الشيخ جراح بالقدس المحتلة، منذ أمس الجمعة، حيث يسعى الاحتلال لطرد عائلات فلسطينية من منازلها وإعطائها لمستوطنين.

وكان الموقع قال في تغريدة له "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في تحميل القصص وعرضها. هذه مشكلة فنية عالمية واسعة الانتشار، ولا تتعلق بأي موضوع معين، ونحن نعمل على حلها الآن. سنقدم تحديثًا في أقرب وقت ممكن".

We've now fixed this issue. It impacted many Stories containing re-shared posts created yesterday and early this morning, plus Highlights + Archive more broadly. We're sorry to all impacted, especially those raising awareness for important causes globally. https://t.co/8NI3IS1jeH

— Instagram Comms (@InstagramComms) May 7, 2021