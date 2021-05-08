البث الحي
أخبار|فرنسا

فرنسا.. عسكريون بصدد نشر رسالة ثانية ينتقدون فيها "تفكك" بلادهم

ندد رئيس الوزراء الفرنسي برسالة العسكريين معتبرا أنها "تتعارض مع كل مبادئنا الجمهورية" متهما حزب لوبان بمحاولة "التكسب سياسيا".

ماكرون رفقة كبار قادة الجيش خلال استعراض عسكري في باريس (رويترز-أرشيف)
ماكرون رفقة كبار قادة الجيش خلال استعراض عسكري في باريس (رويترز-أرشيف)
8/5/2021

أعلنت مجلة فرنسية محافظة أمس أن عسكريين فرنسيين ما زالوا في الخدمة طلبوا منها نشر رسالة ينتقدون فيه "تفكك" بلادهم، وذلك بعد أسبوعين على نشرها رسالة مماثلة وقعها عسكريون، بينهم ضباط كبار على وشك التقاعد، يواجهون حاليا خطر تعرضهم لعقوبات بسبب ما أقدموا عليه.

وقال جيفري لوجون مدير تحرير مجلة "فالور أكتويل" (Valeurs Actuelles) الأسبوعية "هذا مقال جديد من عسكريين في الخدمة هذه المرة، لقد فكّروا فينا لأننا نشرنا" المقال السابق. وأضاف أن هؤلاء العسكريين طلبوا إبقاء أسمائهم طي الكتمان.

لكنه قال إن المقال الجديد لم يستوفِ حتّى الساعة كل الشروط التي تفرضها المجلة لنشره على صفحاتها، موضحا أنه ينتظر قبل كل شيء الاطلاع على النسخة النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة. وأضاف أنه يبحث أيضا عن طريقة تمكنه في الوقت نفسه من التحقق من عدد الموقّعين على المقال، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم.

الوطنية والكراهية

وكانت المجلة نشرت في 21 أبريل/نيسان الماضي رسالة أثارت صدمة في البلاد ووقعها قرابة 20 جنرالا ومئة ضابط رفيع المستوى، وأكثر من ألف عسكري آخرين، وناشد فيها الموقعون الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن "الحسّ الوطني" معربين عن استعدادهم "لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة".

شن العسكريون في الرسالة الأولى هجوما شرسا على "التفكك" الذي يضرب برأيهم وطنهم، ويتجلى "عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات"

وشن العسكريون في رسالتهم هجوما شرسا على "التفكك" الذي "يضرب" وطنهم، ويتجلى "عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات" محذّرين من أنّه "تفكّك يؤدّي، مع الإسلاموية وجحافل الضواحي، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".

وبعد يومين على نشرها الرسالة، أفردت "فالور أكتويل" صفحاتها لرسالة من جان ماري لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني، أكبر أحزاب المعارضة، تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام لها في ما أسمتها "المعركة من أجل فرنسا".

وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرد في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحية.

وندد رئيس الوزراء جان كاستيكس برسالة العسكريين، معتبرا أنها "تتعارض مع كل مبادئنا الجمهورية" واتهم حزب لوبان بمحاولة "التكسب سياسيا" من هذه الرسالة، كما طالبت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي بمعاقبة الموقعين على الرسالة، سواء أكانوا متقاعدين أم لا يزالون بالخدمة.

المصدر : الصحافة الفرنسية + الفرنسية

حول هذه القصة

الجيش الفرنسي: سيتم طرد العسكريين الذين وقعوا على عريضة تطالب بالتصدي للقاطنين بالضواحي

أعلن قائد الأركان في الجيش الفرنسي أنه سيتم طرد العسكريين الذي وقعوا على عريضة نشرت قبل أيام، وحررها عدد من الضباط السابقين. حيث دعت العريضة قيادة البلاد إلى التصدي للخطر المحدق بفرنسا وهويتها.

ميديابارت: بعد رسالة الجنرالات.. دعوة للتصدي لليمين الفرنسي المتطرف

استنكر عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين والنقابيين والقيادات الشبابية للحركات السياسية الفرنسية “النشرَ المخزي” للرسالة التي حذر فيها عشرات الجنرالات والضباط الفرنسيون السامون من حرب أهلية وشيكة.

29/4/2021
المزيد من أخبار

مجهولة المصدر والوجهة.. البحرية الأميركية تضبط شحنة أسلحة في بحر العرب

شحنة الأسلحة التي عرضها الأسطول الخامس الأميركي بعد أن ضبطت شمال بحر العرب (رويترز)

تشاد.. تفريق مظاهرات ضد الجيش والحكومة الانتقالية تدعو لحوار يشمل المسلحين

عبوات غاز مسيل للدموع استخدمها الأمن التشادي لتفريق احتجاجات طالبت بالعودة إلى الحكم المدني الشهر الماضي (رويترز)

“رقصة الأعلام”.. اقتحام الأقصى يوم 28 رمضان هل يفجر الأوضاع أكثر بالقدس؟

من مسيرة &#34;رقصة الأعلام&#34; في ما يسميه الاحتلال &#34;يوم توحيد القدس&#34; بمنطقة باب العامود عام 2019 (الجزيرة)

اليمن.. إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة على جنوب السعودية والمعارك تتواصل في الجوف

طائرات مسيرة في معرض للحوثيين في صنعاء (رويترز)
الأكثر قراءة

الصين تعلن تفكك صاروخها التائه فوق المحيط الهندي

يزن حطام الصاروخ الذي أطلقته الصين إلى الفضاء نهاية الشهر الماضي 18 طنا (الجزيرة)

عشرات المصابين والمعتقلين.. 90 ألفا يصلون في الأقصى رغم الاشتباكات وقصف إسرائيلي على غزة

صلاة التهجد في ليلة الـ27 من رمضان (رويترز)

13 خطوة سحرية لتنظيف المنزل في ساعات بلا مساعدة

غرفة المطبخ هي الأكثر اتساخا خلال الأسابيع الماضية وصودا الخبز مساعد جيد في التنظيف (غيتي)

اتهمها المغردون بدعم إسرائيل ودفع الدول للتطبيع.. وسم مقاطعة الإمارات يفجر مواقع التواصل

(الجزيرة)