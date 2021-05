انتزع القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة المركز الأول في واحد من فروع جائزة "ذا درم" (The Drum) البريطانية لهذا العام 2021، وحقق موقعا متقدما في 6 فروع كان أحدها من نصيب الجزيرة نت.

وأعلنت الجائزة، التي تهتم بالتجديد والجودة في الصحافة الرقمية، نتائجها خلال حفل افتراضي أقامته الأسبوع الماضي في لندن، ونشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني.

وفازت منصة "الجزيرة كونتراست" (AJ Contrast) بجائزة "ذا درم" عن فئة الابتكار تقديرا للوثائقي "ستيل هير" (Still Here) المنتج بتقنيات الواقع الافتراضي. وصور الوثائقي الفائز بالتعاون مع جمعية للسجينات السابقات بنيويورك؛ لتسليط الضوء على معاناتهن والتحديات التي واجهتهن بعد خروجهن من السجن وعودتهن للعيش مجددا في الأحياء الفقيرة والضواحي التي ترعرعن فيها.

وحل في المرتبة الثانية الموسومة باسم "تقدير عال" ضمن فئة "أفضل تعليق-تدوينة" مقال نشرته الجزيرة نت في 6 يناير/كانون الثاني الماضي للكاتب الدكتور خليل العناني، في حين ذهبت الجائزة لصالح منصة "فاكت تشيك" (Fact Check) التابعة للقناة الرابعة البريطانية.

ويسلط المقال الفائز والمعنون بـ"عن مصر الأخرى التي يبغضونها" الضوء على الانقسام الطبقي والعنصرية الاجتماعية، اللذين يلقيان بظلالهما على السياسة في مصر. ويستند المقال إلى تصريحات علنية وكاشفة كانت قد صدرت في مناسبات مختلفة، عن 3 شخصيات نسائية نخبوية هن أستاذتان جامعيتان وسفيرة.

وحققت منصات الجزيرة الرقمية نتائج مماثلة في 5 من فروع الجائزة المخصصة للإعلام الرقمي. فحصل المونتير في منصة "إيه جي كلوز آب" (AJ Close Up) أندرو فيليبس على المركز الثاني في فئة "محرر العام"؛ لدوره في إعداد فيديوهات سلطت الضوء على حيوات أناس عاديين يعيشون في ظروف غير اعتيادية. وحصلت المنصة التفاعلية "إيه جي لابس" (AJ Labs) على المركز الثاني في فئة أفضل تصميم لموقع إلكتروني عن قصة" ولدي الغريب" (My Son, the Stranger)، التي أُعدت لصالح فريق الصحافة الاستقصائية في الموقع الإنكليزي. وحصل الفريق التحريري في "الجزيرة بودكاست" (AJ Podcast) بدوره على تقدير "تنويه عال" ضمن فئة الجائزة المخصصة لـ"فئة الفريق التحريري لهذا العام".

وينتمي الفائزون في فروع الجائزة الأخرى إلى طائفة من مؤسسات الإعلام الدولي بينها "رويترز" (Reuters) و"بلومبيرغ" (Bloomberg) و"سي إن إن" (CNN) و"بي بي سي" (BBC) العربية والعالمية وموقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) والقناة البريطانية الرابعة.