تويتر يغلق عشرات الحسابات لنشطاء تضامنوا مع حي الشيخ جراح

كشف مركز فلسطيني أمس أن إدارة منصة تويتر للتواصل الاجتماعي أغلقت عشرات الحسابات التي نشرت أو تعاطفت مع سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جراء أحداث القمع والاعتقال التي يتعرضون لها منذ أيام.

و في بيان له، استنكر مركز "صدى سوشال" قيام إدارة تويتر بإغلاق عشرات الحسابات لنشطاء متضامنين ويعملون على تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

وأضاف المركز -المهتم بتوثيق الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني- أن هذه الحسابات كانت قد نشرت تغريدات تتضمن وسم #أنقذوا_الشيخ _جراح، باللغتين العربية والإنجليزية.

ووصف إغلاق هذه الحسابات بأنه عقاب للنشطاء وتواطؤ بين إدارة تويتر وأجهزة أمن الاحتلال، وذلك لخفض التفاعل مع قضية الحي.

This is absolutely disgusting! An Israeli settler sprayed pepper gas at Palestinians while they were having Iftar in Sheikh Jarrah neighbourhood! #SheikhJarrah #SaveSheikhJarrah #Jerusalem pic.twitter.com/pIIZmvuYRM

— Quds News Network (@QudsNen) May 6, 2021