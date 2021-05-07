أعرب عن أمله في نجاحها.. رويترز: مسؤول بالخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران

المسؤول قال إنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة بشأن المحادثات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية السعودية تأكيده إجراء محادثات بين المملكة وإيران.

وأعرب المسؤول السعودي عن أمله في نجاح المحادثات، مضيفا أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.

وأوضح الدبلوماسي السعودي أن المحادثات مع إيران تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوتر في المنطقة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) نقلت مؤخرا عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين قولهم إن رئيس المخابرات السعودية بدأ الشهر الماضي محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد.

وأفادت الصحيفة الأميركية أن المحادثات جاءت لمناقشة قضايا خلافية، بما في ذلك الحرب في اليمن والمليشيات المدعومة من إيران بالعراق.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية إن مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وإيران أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بعد 4 سنوات من قطع الروابط الدبلوماسية.

غير أن مسؤولا سعوديا نفى للصحيفة على الفور إجراء أي محادثات بين الجانبين، قبل أن تعطي الرياض وطهران إشارات بإمكانية عقد مثل تلك المحادثات دون تأكيد رسمي.