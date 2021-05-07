إصابة رئيس المالديف السابق محمد نشيد في تفجير خارج منزله

قالت شرطة المالديف إن رئيس البلاد السابق محمد نشيد أصيب في تفجير خارج منزل أسرته أمس الخميس، وقالت إنه يتلقى العلاج في المستشفى من آثار الجروح التي تسبب بها الانفجار.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "بي إس إم" (PSM) التلفزيونية الرسمية أفراد الأجهزة الأمنية وهم يؤمّنون الموقع في العاصمة ماليه. وذكرت المحطة أن سائحا أجنبيا أصيب أيضا في الانفجار.

ووقع الانفجار خارج منزل الرئيس السابق في الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الخميس، بينما كان يستقل سيارته التي كانت متوقفة في مكان قريب.

أفراد الأجهزة الأمنية يؤمّنون الموقع في العاصمة ماليه (الفرنسية)

وكتب وزير الخارجية عبد الله شهيد، عضو الحزب الديمقراطي المالديفي الذي يتزعمه نشيد، على تويتر: "مثل هذه الهجمات الخسيسة ليس لها مكان في مجتمعنا. قلبي وصلواتي للرئيس نشيد والآخرين الذين أصيبوا في الانفجار ولأسرته".