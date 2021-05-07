البث الحي
أخبار|مالديف

إصابة رئيس المالديف السابق محمد نشيد في تفجير خارج منزله

الانفجار وقع بينما كان نشيد يستقل سيارته التي كانت متوقفة في مكان قريب (رويترز-أرشيف)
الانفجار وقع بينما كان نشيد يستقل سيارته التي كانت متوقفة في مكان قريب (رويترز-أرشيف)
6/5/2021

قالت شرطة المالديف إن رئيس البلاد السابق محمد نشيد أصيب في تفجير خارج منزل أسرته أمس الخميس، وقالت إنه يتلقى العلاج في المستشفى من آثار الجروح التي تسبب بها الانفجار.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "بي إس إم" (PSM) التلفزيونية الرسمية أفراد الأجهزة الأمنية وهم يؤمّنون الموقع في العاصمة ماليه. وذكرت المحطة أن سائحا أجنبيا أصيب أيضا في الانفجار.

ووقع الانفجار خارج منزل الرئيس السابق في الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الخميس، بينما كان يستقل سيارته التي كانت متوقفة في مكان قريب.

أفراد الأجهزة الأمنية يؤمّنون الموقع في العاصمة ماليه (الفرنسية)

وكتب وزير الخارجية عبد الله شهيد، عضو الحزب الديمقراطي المالديفي الذي يتزعمه نشيد، على تويتر: "مثل هذه الهجمات الخسيسة ليس لها مكان في مجتمعنا. قلبي وصلواتي للرئيس نشيد والآخرين الذين أصيبوا في الانفجار ولأسرته".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

نجاة رئيس المالديف من انفجار في قاربه

نجا رئيس المالديف عبد الله يمين دون أذى من انفجار في قاربه اليوم الاثنين، في حين أصيبت زوجته وثلاثة آخرون على الأقل لدى عودتهم للعاصمة من إحدى الجزر القريبة.

28/9/2015

جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بالمالديف

أظهرت اليوم النتائج المؤقتة لانتخابات الرئاسة في المالديف أن الرئيس السابق محمد نشيد سيخوض جولة إعادة في 28 سبتمبر/أيلول الجاري بعد فوزه في الجولة الأولى بنسبة 45.45% من إجمالي الأصوات دون تحقيق الأغلبية المطلوبة.

8/9/2013

من برنامج: لقاء اليوم

وزير خارجية المالديف: نسعى لتجاوز سياسة الحكومة السابقة التي عزلت بلادنا عن المحيط الدولي

قال وزير الخارجية المالديفي عبد الله شاهد إن بلاده تعمل مع كل دول الخليج لثقلها الاقتصادي كمركز للنمو الاقتصادي، كما تحاول تجاوز مواقف الحكومة السابقة التي أدت إلى عزل المالديف عن المحيط الدولي.

المزيد من أخبار

اليمن.. ما وراء تصعيد "الانتقالي" ضد الحكومة وتلميحه بقرب استعادة "دولة الجنوب"

المجلس الانتقالي الجنوبي هدد بالتصعيد ضد الحكومة في عدن (الجزيرة)

باريس تقف على حافة انهيار لبنان.. أزمة تشكيل الحكومة أم أزمة فرنسية؟

وزير خارجية فرنسا (يسار) اجتمع أمس بالرئيس اللبناني لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة (الأناضول)

على وقع التوتر بحي الشيخ جراح.. 70 ألفا يؤدون الصلاة بالأقصى ومسيرات تضامنية بالضفة

عشرات آلاف المصلين في يوم الجمعة الأخير من رمضان في الأقصى رغم قيود الاحتلال (الأناضول)
رابط خارجي

باب خطير قد يدخل المسلم النار.. ما هو؟ وكيف ينجو منه؟

mubasher.aljazeera.net باب خطير قد يدخل المسلم النار.. ما هو؟ وكيف ينجو منه؟ (فيديو)
الأكثر قراءة

كورونا.. تونس تعلن حجرا شاملا وأرقام جديدة مخيفة من الهند وأعداد المصابين تتراجع بتركيا

المشيشي حذر من انهيار النظام الصحي في تونس جراء تفشي فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

بالفيديو.. تعرف على 9 أرقام قياسية رياضية غير قابلة للكسر

يوسين بولت يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 (الأوروبية)

يسكنها نحو 20 ألف عربي.. رمضان يعيد لمدينة ييوو الصينية ملامح وجهها العربي

مسجد ييوو الكبير يتسع لنحو 10 آلاف مصل (الجزيرة)