البث الحي
أخبار|سوريا

غارات إسرائيلية جديدة استهدفت محافظة القنيطرة جنوب سوريا

سوريا اتهمت إسرائيل بتنفيذ الهجوم الأخير الذي استهدف اللاذقية (رويترز)
سوريا اتهمت إسرائيل بتنفيذ الهجوم الأخير الذي استهدف اللاذقية (رويترز)
6/5/2021

استهدفت غارات نسبتها دمشق لإسرائيل، فجر الخميس، محافظة القنيطرة جنوب سوريا من دون أن تؤدي لوقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتأتي الضربات بعد 24 ساعة على هجوم مماثل في محافظة اللاذقية، معقل عائلة الرئيس بشار الأسد، مما خلّف قتيلا مدنيا و6 جرحى.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى "أنباء عن عدوان إسرائيلي نفّذته مروحيّة على إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع خسائر".

من جهة أخرى، تحدّث ناشطون حقوقيون عن "ضربات إسرائيليّة استهدفت اللواء 90 ونقاطاً عسكريّة لقوات النظام في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، قرب الجولان المحتلّ".

وقُتل مدني على الأقلّ فجر الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على أهداف عدة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، وقد أعلنت دمشق تصدّي دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

هجمات متعددة

خلال السنوات الماضية، شنّت تل أبيب عشرات الهجمات الجوية على سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وفي مارس/آذار الماضي، قال النظام السوري إن إسرائيل شنت هجوما على أهداف في محيط العاصمة دمشق الثلاثاء لكن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ.

ووقتها، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مروحية إسرائيلية قصفت موقعا لمليشيات موالية لإيران في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وفي فبراير/شباط قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لأنصار حزبه إن إسرائيل تتخذ إجراءات "أسبوعيا تقريبا" لمنع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا، حسب تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية بهذه المحافظة، وأسقطت الدفاعات الجوية السورية بالخطأ طائرة روسية مما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا على متنها.

ونادراً ما تعترف تل أبيب بتنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قربها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أميركا تدعو لاستمرار العمل بآلية إدخال المساعدات لسوريا وروسيا ترى فيها انتهاكا لسيادة دمشق

أكدت أميركا وأغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن أهمية استمرار العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لكن روسيا والصين قالتا إن هذه الآلية تنتهك سيادة دمشق وانتقدت موسكو تسييس الأمر.

30/3/2021

من برنامج: الاتجاه المعاكس

سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟

قال الناشط السياسي السوري هيثم سباهي إن الإعلان عن الانتخابات الرئاسية في سوريا هو تنفيذ لاستحقاق دستوري، وإن العديد من المرشحين تقدموا، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد الذي يعتقد أنه أوفرهم حظا.

المزيد من أخبار

أمير الكويت يؤكد الالتزام بالنهج الديمقراطي ويحذر من الشائعات

أمير الكويت الشيخ نواف: التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة أساس أي عمل وطني (وكالة الأنباء الكويتية)
رابط خارجي

"لماذا يزيد وزني؟".. أيادٍ خفية تسلبنا السيطرة على أجسامنا

&#34;لماذا يزيد وزني؟&#34;.. أيادٍ خفية تسلبنا السيطرة على أجسامنا (الجزيرة)
رابط خارجي

محمد صديق المنشاوي.. الصوت الخالد في أرجاء الأرض

محمد صديق المنشاوي.. الصوت الخالد في أرجاء الأرض (الجزيرة)

بعضهم من نجوم اليوتيوب وآخر ظهر بزي الرجل الحديدي.. 20 مرشحا من يفوز منهم بمنصب عمدة لندن؟

لافتة قرب مركز اقتراع في وستمنستر وسط لندن لانتخاب عمدة المدينة اليوم الخميس (الأناضول)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحار والحلو؟

معلومات مثيرة عن مرور الصاروخ الصيني “التائه” في سماء العراق

الصاروخ &#34;لونغ مارش 5 ب&#34; لدى إطلاقه الخميس الماضي حاملا الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية سي إس إس (رويترز)

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عشريني يقرر من يموت ومن يعيش

الطبيب روهان أجراوال لن يكمل تدريبه الطبي قبل العام المقبل (رويترز)
مقالات

تركيا تحوّل إقصاءها من برنامج تصنيع طائرات إف-35 من نقمة إلى نعمة