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3 أسباب دفعته لذلك.. المغرب يستدعي سفيرته بألمانيا للتشاور

قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن ألمانيا "راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"

الخارجية المغربية: ألمانيا مستمرة في محاربة الدور الإقليمي الذي يقوم به المغرب خصوصا في الملف الليبي (مواقع التواصل)
الخارجية المغربية: ألمانيا مستمرة في محاربة الدور الإقليمي الذي يقوم به المغرب خصوصا في الملف الليبي (مواقع التواصل)
6/5/2021

استدعى المغرب اليوم الخميس سفيرته في ألمانيا زهور العلوي للتشاور بسبب ما وصفته الرباط بموقف برلين السلبي بشأن قضية الصحراء الغربية، ومحاولة استبعاد المغرب من اجتماعات إقليمية بشأن ليبيا، فضلا عن كشف ألمانيا معلومات حساسة قدمتها لها أجهزة الأمن المغربية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن ألمانيا "راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"، وعددت الوزارة 3 مستويات لهذه المواقف، وعلى رأسها ما قالت الرباط إنه موقف سلبي لألمانيا تجاه قضية الصحراء الغربية.

وأوضحت الوزارة أن "الموقف العدائي لبرلين جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي الذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه".

وذكرت السلطات المغربية أن السبب الثاني لقرارها استدعاء سفيرتها في برلين هو أن السلطات الألمانية كشفت عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية لنظيرتها الألمانية، وذلك في ملف مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية.

وأورد بيان الخارجية المغربية أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن ألمانيا "مستمرة في محاربة الدور الإقليمي الذي يقوم به المغرب، وتحديدا في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين"، في إشارة إلى المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي عقد في برلين في يناير/كانون الثاني 2022.

وكانت الرباط أعلنت في أوائل مارس/آذار الماضي قطع علاقاتها مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك "بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي مغربي رفيع المستوى أن الأمر مرتبط بموقف برلين بشأن ملف الصحراء الغربية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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