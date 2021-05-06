أمير الكويت يؤكد الالتزام بالنهج الديمقراطي ويحذر من الشائعات

قال أمير الكويت الشيخ نواف الصباح إن الكویت أمانة في أعناق الكويتيين وإنه لن يسمح لأحد بأن يزعزع أمنها واستقرارها

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء أمس على التمسك بالنهج الديمقراطي والتزام الحوار الهادئ والهادف، محذرا مما وصفها بالشائعات المغرضة.

وقال الشیخ نواف إن الكویت أمانة في أعناق الكويتيين، محذرا من أنه لن يسمح لأحد بأن يزعزع أمنها واستقرارها بنشر دعوات مغرضة تمس الوحدة الوطنية.

وفي كلمة متلفزة، دعا الأمير إلى الوقوف في وجه الشائعات التي تبث على منصات التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة لمعرفة الحقیقة كاملة.

وشدد على "التمسك بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه، مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البلاد".

وأضاف "التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز، تحقيقا للتطلعات التنموية التي ينشدها أبناء شعبنا الأوفياء".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أدى الشيخ نواف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) أميرا للبلاد، إثر وفاة أخيه الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.