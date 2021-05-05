مقدم البرنامج اضطر إلى إنهائه والوقوف بين المرشحين لمنع اشتباكهما

نشب عراك على الهواء خلال برنامج تلفزيوني بين مرشحين عن محافظة الأنبار للانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في العراق، تبادلا خلاله الصراخ والشتائم، ما اضطر مقدم البرنامج إلى إنهائه والوقوف بينهما لمنع اشتباكهما.

وشهد برنامج تلفزيوني سياسي على إحدى القنوات الفضائية المحلية في العراق خلافا في وجهات النظر حول طبيعة الخدمات المقدمة، قبل أن يتطور إلى عراك وشتائم لفظية بين عضو مجلس النواب يحيى المحمدي (حزب تقدم) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والنائب السابق فراس الفارس (تحالف عزم) بزعامة رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر.

وتطور الخلاف بين الضيفين من تبادل الاتهام بالإخفاق في تقديم الخدمات والتمثيل السياسي، إلى عراك وتبادل الصراخ والشتائم، بعد أن قال الفارس للمحمدي إنه لم يقدم شيئا للمخفيين قسريا أثناء وجوده في لجنة شكلها مجلس النواب لمتابعة قضية المغيبين، الأمر الذي نفاه المحمدي وأثار غضبه.

حوار ديمقراطي على #قناة_دجلة..

مشاجرة على الهواء تخللتها تهديدات بحلاقة الشارب، بين عضو #تحالف_تقدم يحيى المحمدي وعضو #تحالف_عزم فارس الفارس.

فردتان يمنة ويسرة..#العراق pic.twitter.com/e6HroIU6Zt — مصطفى كامل (@mustafakamilm) May 4, 2021

وأثار العراك على الهواء بين السياسيين البارزين ردود فعل عراقية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وانتقد الكاتب العراقي، ولاء حميد ناصر، الشجار بين الفارس والمحمدي وتهديد الأخير بحلق شارب زميله في الوسط السياسي، متسائلا "هل هؤلاء يبنون وطنا بهذه الاخلاق؟".

#مشاجرة_ع_الهواء تخللتها #تهديدات_بحلاقة_الشارب بين يحيئ المحمدي عضو تحالف تقدم الذي يترأسه الحلبوc وفارس الفارس عضو تحالف العزم الذي يترأسه الخنجر…..

هما هذول الي يردون يبنون وطن وهذه اخلاقهم ……. pic.twitter.com/uOOBhnxPjV — walaa hameed naseer (@naseer_walaa) May 5, 2021

وعلّق الناشط السياسي، مالك النواف الحسان، قائلا "النواب يتراشقون التهم أمام الإعلام بدون الاكتراث لشرف الخصومة والمنافسة للانتخابات القادمة".