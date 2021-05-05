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بانقضاء المهلة.. نتنياهو يخفق في تشكيل الحكومة

انقضت مهلة الـ28 يوما القانونية دون أن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة (رويترز)
انقضت مهلة الـ28 يوما القانونية دون أن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة (رويترز)
4/5/2021

أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو (71 عاما) في تشكيل حكومة، بانتهاء المهلة الممنوحة له لإنجاز هذه المهمة. ولم يتمكن نتنياهو -رئيس حزب الليكود اليميني- من الحصول على أغلبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان) اللازمة لتشكيل الحكومة.

​​​​​​​وانتهت عند منتصف الليل يوم الثلاثاء مهلة 28 يوما يمنحها القانون للمكلف بتشكيل الحكومة، والتي يمكن تمديدها أسبوعين بموافقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن نتنياهو أعاد التكليف بتشكيل الحكومة إلى ريفلين، بينما قال بيان للمتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي إن الأخير سيتواصل صباح الغد مع الكتل السياسية بخصوص استمرار مساعي تشكيل الحكومة.

وأضاف بيان المتحدث باسم الرئيس "انتهت فترة الـ28 يوما المنصوص عليها في قانون أساس الحكومة، والتي كانت تحت تصرف رئيس الوزراء عضو الكنيست بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، في منتصف الليل"، وتابع البيان "قبل منتصف الليل بقليل، أبلغ نتنياهو الرئيس أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة".

من جانبه، قال مصدر مسؤول في حزب الليكود لقناة "كان" الرسمية إن فرص الحزب في تشكيل الحكومة معدومة، مشيرا إلى أنهم لن يطالبوا بتمديد من الرئيس.

وفي محاولة أخيرة، توجه نتنياهو بمناشدة إلى نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، كي ينضم إليه لتشكيل حكومة يتناوب كلاهما على رئاستها، وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر "نفتالي، أثبت أنك رجل يمين".

​​​​​​​بينما قال حزب الليكود في تغريدة "عقب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس".

ونتنياهو هو أطول رؤساء وزراء إسرائيل حكما بنحو 15 عاما، وبدأت في 24 مايو/أيار الماضي محاكمته بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والرشوة في 3 قضايا فساد.

ومن المتوقع أن يكلف الرئيس الإسرائيلي زعيم المعارضة وحزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، بتشكيل حكومة خلال 28 يوما.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة، يعيد الرئيس التكليف إلى الكنيست الذي عليه إما تقديم توصية مكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائبا على الأقل، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وخلال العامين الماضيين، شهدت إسرائيل 4 انتخابات برلمانية، في ظل استقطاب حاد وخلافات شديدة بين الأحزاب.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الفشل في تشكيل حكومة قد يؤدي إلى انتخابات خامسة قريبا.

المصدر : وكالات

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