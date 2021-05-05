التقى بلينكن.. وزير الخارجية الهندي ينسحب من لقاءات مجموعة السبع إثر مخاوف من إصابته بكورونا

انسحب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار -اليوم الأربعاء- من اجتماعات "مجموعة السبع" في العاصمة البريطانية لندن، إثر مخاوف من احتمال إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير -على تويتر- إنه "أُبلغ مساء أمس (الثلاثاء) باحتمال مخالطته لحالات إصابة بفيروس كورونا"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).

وأضاف "كتدبير احترازي وأيضا مراعاة للآخرين، قررت إجراء جميع ارتباطاتي واجتماعاتي افتراضيا".

وكتب جايشانكار -على تويتر- قائلا "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بكوفيد-19، وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

الوفد الهندي

من جهتها قالت الحكومة البريطانية -اليوم الأربعاء- إن جميع أفراد الوفد الهندي -المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بلندن- عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19.

وصرح مسؤول بريطاني أن "اثنين من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية؛ لذلك يعزل الوفد بكامله نفسه الآن".

وأضاف المسؤول "أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود".

ويجتمع دبلوماسيون من مجموعة الدول السبع الكبرى في لندن بأول تجمع لهم وجها لوجه منذ عامين.

يشار إلى أن الهند ليست عضوا في المجموعة، ولكن تمت دعوتها اليوم جنبا إلى جنب مع كوريا الجنوبية وأستراليا وجنوب أفريقيا كضيوف لاجتماعات اليوم الثاني من القمة.

ومجموعة السبع منظمة تتكون من 7 دول صناعية كبرى على مستوى العالم، وهي كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

ولم تحضر وفود الدول المذكورة أعلاه افتتاح الاجتماعات أمس، إلا أن الوزير الهندي عقد اجتماعا في لندن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وتعاني الهند من أزمة تفشي حادة لمتحور جديد من فيروس كورونا. وأمس أعلنت السلطات الصحية في الهند تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حاجز 20 مليونا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تم رصد المتحور"بي.617.1″ (B.1.617) المعروف باسم "المتحور الهندي"، والذي أغرق الهند في أزمة تفشي واسعة للفيروس وأربك النظام الصحي.

يشار إلى أن المتحور الجديد تم رصده في 18 دولة على الأقل بما في ذلك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، حسب منظمة الصحة العالمية.