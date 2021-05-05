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في اتصال هاتفي.. الرئيس أردوغان والعاهل السعودي يبحثان العلاقات الثنائية

اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان (يسار) والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هو الثاني بينهما خلال شهر (مواقع التواصل)
اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان (يسار) والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هو الثاني بينهما خلال شهر (مواقع التواصل)
4/5/2021

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية.

وبحث الزعيمان الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تقييم العديد من القضايا بين البلدين، كما اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وتسعى تركيا إلى تحسين العلاقات مع السعودية بعد نشوب أزمة عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018 على يد فريق اغتيال سعودي.

وجاء اتصال الثلاثاء قبل يوم من عقد اجتماع بين مسؤولين أتراك ومصريين في القاهرة، في أحدث خطوة ضمن مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع دولة عربية أخرى حليفة للولايات المتحدة.

وقالت تركيا في مارس/آذار إنها بدأت محادثات مع مصر، في محاولة لتحسين العلاقات التي انهارت بعد أن أطاح الجيش المصري برئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كان مقربا من تركيا في 2013، وهو ما وصفته أنقرة بالانقلاب العسكري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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