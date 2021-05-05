استمرار حظر حسابات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن مجلس الرقابة في شركة فيسبوك قراره الإبقاء على الحظر المفروض على حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على منصتي فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) منذ أعمال الشغب واقتحام الكونغرس الأميركي قبل 4 أشهر، معتبرا في الوقت نفسه أن الحظر "لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن فيسبوك يجب أن يراجع قرار الحظر خلال 6 أشهر".

وكانت حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام قد علقت إلى أجل غير مسمى في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، معترضين على نتائج انتخابات 2020. واتخذت تويتر (Twitter) ويوتيوب (YouTube) خطوات مماثلة، مشيرين إلى وجود خطر مستمر من العنف والتحريض، وسُلمت القضية في وقت لاحق إلى مجلس الرقابة في شركة فيسبوك.

وقال مجلس الرقابة على شبكة التواصل الاجتماعي -الشبيه بالمحكمة- في بيان له اليوم الأربعاء إن فيسبوك يمكنه الاستمرار في منع الرئيس السابق ترامب من استخدام منصته.

وذكر مجلس الرقابة في البيان أنه "لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض عقوبة غير محددة وغير قياسية لتعليق الحسابات لأجل غير مسمى". وطلب المجلس من إدارة الشركة إجراء مراجعة لتلك المسألة في غضون 6 أشهر.

وأوضح البيان "يجب أن تستند هذه العقوبة إلى خطورة الانتهاك واحتمال الضرر المستقبلي. كما يجب أن تكون متسقة مع قواعد فيسبوك للانتهاكات الجسيمة، والتي يجب أن تكون بدورها واضحة وضرورية ومتناسبة"، كما قدم المجلس توصيات لفيسبوك "لتطوير سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير".