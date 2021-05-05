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تبادل السجناء بين طهران وواشنطن ليس ضمن مفاوضات فيينا.. روحاني يقول إن العقوبات على بلاده سترفع خلال وقت قصير

5/5/2021

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات المفروضة على بلاده سترفع خلال وقت قصير إذا بقي الإيرانيون متحدين وفق قوله، في حين أكدت أطراف بمفاوضات فيينا أن تبادل السجناء بين واشنطن وطهران ليس على طاولة النقاش.

وأضاف روحاني، في كلمة أمام اجتماع للحكومة الإيرانية، أن التوصل إلى تفاهمات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي في محادثات فيينا سيكون ممكنا وسريعا إذا التزم الطرف المقابل القانون.

وأكد أن الأمور في فيينا تسير على المسار الصحيح، موضحا أن الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي أدركت أنه لا خيار لها سوى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231.

واختتمت أطراف الاتفاق النووي اجتماعا في العاصمة النمساوية السبت على مستوى مساعدي وزراء الخارجية بالاتفاق على عقد اجتماع جديد في 7 مايو/أيار الجاري، وسط تفاؤل روسي وإيراني بمضي المحادثات في الاتجاه الصحيح.

السجناء

من جهته قال المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف إن قضية السجناء الأميركيين والإيرانيين ليست جزءا من محادثات فيينا.

وكان أوليانوف قد كشف في وقت سابق عن أن مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى لاتفاق النووي تشهد تقدما، معربا عن استهجانه التعليقات التي تتحدث عن انهيارها.

ونفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن لم تغير سياستها المتعلقة بدفع الفدية لتحرير أسراها.

وأضافت أن المحادثات غير المباشرة للإفراج عن الرهائن الأميركيين في إيران تجري في مسار منفصل عن المحادثات النووية في فيينا.

محادثات

وقال الاتحاد الأوروبي إن مفوّض السياسة الخارجية جوزيب بوريل أجرى محادثات في لندن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن مفاوضات فيينا المعنية بالبرنامج النووي الإيراني، في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وضمان التنفيذ الكامل والفعال له.

وقال بوريل إن المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران صعبة ولكنها تسير قدمًا.

والاثنين كشفت إيران عن التوصل إلى مسودتين في أثناء مفاوضات فيينا غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، في حين قالت واشنطن إن الطريق لا يزال طويلا أمام العودة إلى الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

وقالت طهران إنه كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم قبل شهر لو كانت واشنطن جاهزة لرفع العقوبات كافة بوجه عملي، موضحة أن تفاهمات فيينا استندت إلى القبول برفع العقوبات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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