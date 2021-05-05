بعد فشل نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد بتشكيل الحكومة

بموجب القانون يتعين على الرئيس الإسرائيلي اتخاذ قرار بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 3 أيام، وهو ما يشمل خيار مطالبة البرلمان باختيار مرشح.

قرر الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين اليوم تكليف زعيم حزب الوسط "يوجد مستقبل" يائير لابيد لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء قرار ريفلين بعد جولة مشاورات أجراها مع ممثلي الأحزاب في الكنيست، إذ أوصى 56 عضوا في البرلمان بتكليف لابيد. وقال الرئيس الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغه أمس بأنه فشل في تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد أجرى اليوم جولة جديدة من المشاورات مع ممثلي القوائم الحزبية في الكنيست لاختيار النائب الأوفر حظا لتفويضه بتشكيل الحكومة القادمة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن متحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية- أن ريفلين استقبل على نحو منفصل زعيمي حزب "يمينا" اليميني نفتالي بنيت (49 عاما)، وحزب "الوسط" يائير لبيد (57 عاما) لبحث فرص تكليف أحدهما بتشكيل الحكومة.

المحادثات مع الرئيس

وأضاف المتحدث أن كلا الرجلين طرح اسمه لقيادة محادثات تشكيل الحكومة، وحسب المتحدث نفسه فإن ريفلين قد يجتمع أيضا مع زعماء أحزاب آخرين خلال اليوم إذا طلبوا لقاءه. وبموجب القانون يتعين عليه اتخاذ قرار خلال 3 أيام، وهو ما يشمل خيار مطالبة البرلمان باختيار مرشح.

ولا يوجد ما يضمن أيضا أن ينجح ائتلاف محتمل من أحزاب اليسار والوسط واليمين من خارج حكومة نتنياهو في تجاوز الخلافات السياسية العميقة بينها وتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو (71 عاما) أخفق في حشد أغلبية لدى شركاء محتملين من التيار اليميني، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة برئاسته، بعد نفاد مهلة تفويضه التي امتدت 28 يوما، مما اضطره إلى إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي.

معضلة سياسية

وأُجريت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في 23 مارس/آذار الماضي، وفاز فيها حزب الليكود بأكبر عدد من المقاعد، ولكن لم تسفر عن الفوز بأغلبية كافية، سواء لرئيس الوزراء السابق نتنياهو، أو لائتلاف فضفاض يضم المتنافسين من كل أطياف الساحة السياسية الساعين للإطاحة به.

ويكافح نتنياهو للتشبث بالمنصب بعد 4 انتخابات غير حاسمة منذ 2019، خاصة أنه يتابع قضائيا منذ أشهر في ملفات فساد. ونتنياهو هو أطول رؤساء وزراء إسرائيل حكما بنحو 15 عاما، وبدأت في 24 مايو/أيار الماضي محاكمته بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والرشوة في 3 قضايا فساد.

وقد يؤدي الفشل في الخروج من أزمة تشكيل الحكومة إلى إجراء انتخابات جديدة، ستكون هي الخامسة منذ عام 2019، وذلك في ظل استقطاب حاد وخلافات شديدة بين الأحزاب.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما، يعيد الرئيس التكليف إلى الكنيست، الذي عليه إما تقديم توصية مكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائبا على الأقل، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.