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وزير الخارجية الأميركي: نركز على تنفيذ خفض متأن ومنظم وآمن لقواتنا بأفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الانسحاب لا يعني فك الارتباط بأفغانستان (وكالة الأناضول)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الانسحاب لا يعني فك الارتباط بأفغانستان (وكالة الأناضول)
3/5/2021

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تركز على تنفيذ خفض متأن ومنظم وآمن لقواتها في أفغانستان.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره البريطاني دومينيك راب عشية انعقاد اجتماع مجموعة الدول السبع أن هذا الانسحاب لا يعني فك الارتباط بأفغانستان.

وأكد أن بلاده ستبقى نشطة على المستوى الدبلوماسي لتحريك المفاوضات والحل السياسي بين الحكومة الأفغانية وطالبان والأطراف الفاعلة الأخرى.

وفي كابل التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله بالمبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الذي يزور كابل، وناقش الطرفان التطورات الأخيرة بشأن المشاورات الأفغانية.

وشدد الرئيس الأفغاني على أن عملية السلام يجب أن تتماشى مع الحقائق على الأرض، بالنظر إلى بدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين بعد إعلان الولايات المتحدة انسحاب قواتها من أفغانستان.

وقال رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله إن اللقاء مع المبعوث الأميركي تناول عملية السلام وآخر التطورات السياسية والعسكرية.

وأضاف عبد الله أن المبعوث الأميركي أكد استمرار دعم الولايات المتحدة وحلفائها لأفغانستان ولمسار السلام فيها.

بدوره، أكد الوفد الأفغاني على استغلال الفرصة المتاحة لتحقيق سلام دائم، وأعرب عن استعداده لحضور مؤتمر إسطنبول للسلام في أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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