قتلى وجرحى في انهيار جسر بالمكسيك إثر مرور قطار فوقه

قالت السلطات في المكسيك إن 13 شخصا لقوا حتفهم و70 آخرين أصيبوا عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي ليل الاثنين، لحظة مرور قطار فوقه.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقمَ الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

#ULTIMAHORA: Así el rescate de algunos pasajeros lesionados en el accidente de la línea 12 del #Metro #Cdmx entre las estaciones Olivos y Tezonco. pic.twitter.com/WUyrLrGHaM — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) May 4, 2021

وبث الإعلامي كارلوس زونيغا بيريس على صفحته على تويتر مقطع فيديو يظهر إنقاذ أحد الناجين من الحادثة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عمدة العاصمة المكسيكية كلاوديا شينبوم أنها هرعت إلى عين المكان للوقوف على عمليات الإنقاذ.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن منظومة الأنفاق في مكسيكو تعد ثاني أكبر منظومة في القارة الأميركية بعد تلك الموجودة في نيويورك.

ويستخدم نحو 4 ملايين مواطن في مكسيكو مترو الأنفاق يوميا من أجل التنقل.