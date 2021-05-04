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أخبار|مكسيك

قتلى وجرحى في انهيار جسر بالمكسيك إثر مرور قطار فوقه

انهيار الجسر عند مرور قطار ركاب فوقه (رويترز)
انهيار الجسر عند مرور قطار ركاب فوقه (رويترز)
4/5/2021

قالت السلطات في المكسيك إن 13 شخصا لقوا حتفهم و70 آخرين أصيبوا عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي ليل الاثنين، لحظة مرور قطار فوقه.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقمَ الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

وبث الإعلامي كارلوس زونيغا بيريس على صفحته على تويتر مقطع فيديو يظهر إنقاذ أحد الناجين من الحادثة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عمدة العاصمة المكسيكية كلاوديا شينبوم أنها هرعت إلى عين المكان للوقوف على عمليات الإنقاذ.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن منظومة الأنفاق في مكسيكو تعد ثاني أكبر منظومة في القارة الأميركية بعد تلك الموجودة في نيويورك.

ويستخدم نحو 4 ملايين مواطن في مكسيكو مترو الأنفاق يوميا من أجل التنقل.

المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات

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