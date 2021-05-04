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الكاظمي يوافق على استقالة وزير الصحة على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

الاستقالة تأتي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادث المستشفى.

الكاظمي (يسار) يتحدث مع وزير الصحة حسن التميمي بعد تقديم طلب استقالته (مواقع التواصل)
الكاظمي (يسار) يتحدث مع وزير الصحة حسن التميمي بعد تقديم طلب استقالته (مواقع التواصل)
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202106:37 PM (مكة المكرمة)

قدّم وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، استقالته من منصبه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، ووافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الطلب. وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادث المستشفى.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على توصيات اللجنة التحقيقية بفرض عقوبات انضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير المستشفى، سلمان حامد علي، ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية وفق القانون. وأعفى المجلس مدير عام صحة بغداد من منصبه، وألزم وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

وتضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وأدى حريق اندلع مطلع الأسبوع الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا في بغداد إلى مقتل 82 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 110 بجروح.

المصدر : وكالات + وكالة سند

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