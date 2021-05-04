قدّم وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، استقالته من منصبه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، ووافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الطلب. وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادث المستشفى.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على توصيات اللجنة التحقيقية بفرض عقوبات انضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير المستشفى، سلمان حامد علي، ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية وفق القانون. وأعفى المجلس مدير عام صحة بغداد من منصبه، وألزم وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

مجلس الوزراء يصوت على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب والتي تتضمن : pic.twitter.com/XTjhEGok9O — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 4, 2021

وتضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وأدى حريق اندلع مطلع الأسبوع الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا في بغداد إلى مقتل 82 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 110 بجروح.