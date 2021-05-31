البث الحي
أخبار|كوريا الشمالية

ناشونال إنترست: كوريا الشمالية لديها 4300 دبابة جاهزة للحرب

استعراض عسكري في كوريا الشمالية (الجزيرة)
استعراض عسكري في كوريا الشمالية (الجزيرة)
31/5/2021

قالت مجلة ناشونال إنترست (The National Interest) الأميركية إن كوريا الشمالية تملك حوالي 4300 دبابة، ولكن معظم المدرعات التابعة لجيشها قديمة؛ إذ يعود معظمها إلى حقبة الاتحاد السوفياتي، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأشارت المجلة إلى أن هذا العدد يتفوق على القوة المدرعة للجيش الكوري الجنوبي، التي يقدر عددها بـ2300 دبابة قتالية، لكن تاريخ صناعة بعض الدبابات التي بحوزة جيش كوريا الشمالية يعود إلى حقبة ما بعد الحرب الكورية، ومن المحتمل أن تكون قيمتها القتالية محدودة اليوم لأن العديد منها تعرض للإهمال.

وقالت ناشونال إنترست إنه في الوقت الذي تستحوذ فيه ترسانة كوريا الشمالية المتنامية من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية على قدر كبير من الاهتمام، فإن جيشها التقليدي يتم تجاهله غالبًا، رغم كونه أحد أكبر جيوش العالم.

ويبلغ عدد أفراد الجيش الشعبي الكوري الشمالي -المعروف اختصارا بـ"كي بي إيه" (KPA)- 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، أي أكثر من ضعف عدد جنود الجيش الكوري الجنوبي، وفق المجلة.

وحسب ناشونال إنترست، فإن أغلب دبابات كوريا الشمالية مصنوعة في الاتحاد السوفياتي والصين، وبعضها صناعة كورية شمالية محلية، لكن حتى تلك المحلية منها تعتمد على التصميمات السوفياتية أو الصينية القديمة.

المصدر : ناشونال إنترست

حول هذه القصة

الاجتماع الأرفع في عهد بايدن.. واشنطن وطوكيو وسول تتفق على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية

مستشارو الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة واليابان وكورويا الجنوبية أكدوا -في بيان مشترك- التزامهم مواصلة الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

3/4/2021

من برنامج: تحقيق خاص

"مكتب 39".. تحقيق يكشف بالتفاصيل طرق احتيال كوريا الشمالية لتمويل مشروعها النووي

كشف التحقيق الاستقصائي “مكتب 39” كيف تعمل كوريا الشمالية جاهدة بكل الوسائل الممكنة لتمويل مشروعها النووي وبرنامجها لتطوير الأسلحة النووية، متحدية بذلك كل المعوقات والعراقيل التي تضعها أميركا بطريقها.

المزيد من أخبار

برعاية الرئيس عباس.. السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع في القاهرة لبحث إنهاء الانقسام

لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس الفلسطيني محمود عباس (الأناضول)

الوكالة الذرية تتحدث عن خروقات.. إيران: المفاوضات النووية لم تصل لطريق مسدود

إيران قالت إنها ليست على عجلة من أمرها ولن تقبل أن تصبح المفاوضات استنزافية (رويترز)

الرباط: استدعاء زعيم البوليساريو للتحقيق في إسبانيا ليس جوهر الأزمة الدبلوماسية مع مدريد

مظاهرات احتجاجية في مدريد ضد جبهة البوليساريو وزعيمها (رويترز)

وزيرة الخارجية السودانية تحدد مطالب بلادها بشأن سد النهضة الإثيوبي

المهدي طالبت بحل لمسألة سد النهضة يرضي الدول الثلاث (الجزيرة)
الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

logo

حماس تكسب الحرب ومصر تستعيد دورها الإقليمي.. الرابحون والخاسرون في حرب غزة الأخيرة

رفض طعن نتنياهو.. قادة أحزاب اليمين والوسط يجتمعون للاتفاق على الحكومة الجديدة

الرئيس ريفلين (يمين) كلف لبيد بمهمة تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو (الجزيرة)

إسرائيل غاضبة من تصويت البحرين والسودان ضدها في الأمم المتحدة

السودان والبحرين صوتا على تشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة (أسوشيتد برس)