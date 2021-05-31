ناشونال إنترست: كوريا الشمالية لديها 4300 دبابة جاهزة للحرب

قالت مجلة ناشونال إنترست (The National Interest) الأميركية إن كوريا الشمالية تملك حوالي 4300 دبابة، ولكن معظم المدرعات التابعة لجيشها قديمة؛ إذ يعود معظمها إلى حقبة الاتحاد السوفياتي، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأشارت المجلة إلى أن هذا العدد يتفوق على القوة المدرعة للجيش الكوري الجنوبي، التي يقدر عددها بـ2300 دبابة قتالية، لكن تاريخ صناعة بعض الدبابات التي بحوزة جيش كوريا الشمالية يعود إلى حقبة ما بعد الحرب الكورية، ومن المحتمل أن تكون قيمتها القتالية محدودة اليوم لأن العديد منها تعرض للإهمال.

وقالت ناشونال إنترست إنه في الوقت الذي تستحوذ فيه ترسانة كوريا الشمالية المتنامية من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية على قدر كبير من الاهتمام، فإن جيشها التقليدي يتم تجاهله غالبًا، رغم كونه أحد أكبر جيوش العالم.

ويبلغ عدد أفراد الجيش الشعبي الكوري الشمالي -المعروف اختصارا بـ"كي بي إيه" (KPA)- 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، أي أكثر من ضعف عدد جنود الجيش الكوري الجنوبي، وفق المجلة.

وحسب ناشونال إنترست، فإن أغلب دبابات كوريا الشمالية مصنوعة في الاتحاد السوفياتي والصين، وبعضها صناعة كورية شمالية محلية، لكن حتى تلك المحلية منها تعتمد على التصميمات السوفياتية أو الصينية القديمة.